Els Bombers treballen en un incendi que afecta part d'un dels edificis de l’IRTA a la UAB
Les instal·lacions ja estan evacuades
ACN
Els Bombers treballen en un incendi que afecta part de l’edifici de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), situat a la UAB, a Cerdanyola del Vallès. L’avís és de les 15.22 hores i l’edifici ja està evacuat i no hi ha hagut ferits. Segons les primeres informacions, el foc ha començat en una nau adossada a l’exterior i ha passat a l’interior. S’hi han desplaçat 15 dotacions de Bombers per intentar extingir l’incendi, que evoluciona favorablement. Els Bombers treballen en tres sectors: l'interior de l'edifici principal dels laboratoris, l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i ha cremat completament perquè és on s'ha iniciat el foc, i focus secundaris que es poden propagar a la massa forestal propera.
L'IRTA és un centre de recerca en biologia animal i agrícola que té animals estabulats i que, per exemple, investiga virus animals com el de la pesta porcina africana. Els bombers han intentat que el foc no afectés els animals, però de moment no poden assegurar-ne l'estat completament.
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