Desconfinen el nucli de Forallac afectat per un incendi
Protecció Civil ha aixecat la mesura a les 18.11 hores davant l’evolució favorable de les tasques d’extinció
Tony Di Marino
Un incendi en un camp de rostolls ha obligat a confinar els 17 habitants del nucli de Canapost, a Forallac. La mesura s’ha mantingut fins a les 18.11 hores, quan Protecció Civil l’ha aixecat davant l’evolució favorable de les tasques d’extinció i ha enviat una nova alerta als mòbils per comunicar-ho.
L’avís del foc s’ha rebut a les 15.50 hores. Les flames, empeses pel vent del sud, han generat diversos focus secundaris i han mobilitzat 21 dotacions dels Bombers, sis de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Els primers esforços s’han concentrat a atacar la cua de l’incendi per impedir que continués creixent. Els equips també han treballat amb extinció en marxa a la cua i al flanc dret, amb el suport de maquinària de la pagesia local. Malgrat el vent, el foc no avançava a una velocitat excessiva i els efectius podien seguir-ne la progressió a peu.
Evolució favorable
Durant les tasques d’extinció, el flanc esquerre ha deixat d’avançar i els Bombers han descartat que les flames arribessin a un habitatge que inicialment podia quedar afectat. La millora de la situació ha permès aixecar el confinament de Canapost poc més de dues hores després de rebre l’avís. Els Bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar els focus secundaris i evitar que el foc ampliï el perímetre.
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