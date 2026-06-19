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Els Bombers reforcen el dispositiu de Sant Joan: adverteixen que el Prepirineu ja entra en risc

L’avançament de la sega, la calor, el calendari de falles i la sequera acumulada encenen les alarmes al Pirineu

Presentació de la campanya forestal 2026 a la vegueria de l'Alt Pirineu

Presentació de la campanya forestal 2026 a la vegueria de l'Alt Pirineu / Marc Codinas

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ACN

Tremp

Els Bombers encaren una campanya forestal “clàssica” a la vegueria de l'Alt Pirineu, però adverteixen que el Prepirineu ja entra en risc a causa de l’avançament de la sega i la calor prevista per als pròxims dies. Al Pirineu, el cos reforça el dispositiu de Sant Joan a les portes de la setmana més intensa del calendari de falles, amb més controls preventius i més efectius disponibles.

La sequera acumulada dels últims anys ha augmentat la disponibilitat de combustible als boscos i els Bombers treballen sobre el paisatge, establint tallafocs i zones de discontinuïtat per evitar la propagació dels focs que es puguin originar. Els Agents Rurals asseguren que el sector agrícola està "molt compromès" amb la lluita contra els incendis.

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Els Bombers reforcen el dispositiu de Sant Joan: adverteixen que el Prepirineu ja entra en risc
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