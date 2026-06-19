Els Mossos detenen un home armat amb un gran ganivet al carrer, a Barcelona
Juntament amb la Guàrdia Urbana han acordonat un tram del vial per poder encerclar-lo i reduir-lo, sense que hagi arribat a ferir ningú
Patricia Castán
Un home armat amb un matxet en ple carrer ha estat detingut aquest migdia al carrer de Muntaner, a prop de la ronda del General Mitre, a Barcelona, després que els Mossos i la Guàrdia Urbana aconseguissin reduir-lo. A causa de la seva agressivitat i el risc que pogués fer mal a algú, la policia ha acordonat un tram del carrer per evitar que escapés, mentre els veïns i treballadors de la zona es mantenien a l’interior dels bars i edificis del voltant.
Segons explica un testimoni a aquest diari, després de les onze del matí, un home molt alt d’entre 30 i 40 anys ha arribat corrent al punt, entre el carrer d’Hercegovina i la plaça d’Adrià, “armat amb un ganivet de més de trenta centímetres”, enmig d’un gran rebombori. Pel que sembla, venia del carrer de Mandri.
“Semblava patir algun tipus de problema mental”, segons un altre testimoni, que assegura que de seguida s’ha desplegat un ampli dispositiu policial i ambulàncies del SEM. La policia catalana ha confirmat que en aquell moment patia un trastorn psiquiàtric.
Al cap de mitja hora, afegeix, els agents han aconseguit distreure’l per encerclar-lo al costat de l’entrada d’un pàrquing i li han disparat amb una pistola Taser per poder reduir-lo, davant el risc que pogués ferir algun vianant. Fonts municipals indiquen que l’home ha estat detingut sense que ningú hagi resultat ferit.
Segons un dels testimonis, la policia ha fet que totes les persones que eren a la zona es mantinguessin dins dels establiments i edificis mentre l’home mantenia el ganivet en actitud amenaçadora.
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