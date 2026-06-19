La jutgessa demana l’historial mèdic complet d’Isak Andic per aclarir si realment patia artrosi
També admet la petició de la fiscalia per fer un nou informe pericial tècnic sobre la caiguda
Germán González / J. G. Albalat
La jutgessa de Martorell Raquel Nieto –que investiga el presumpte homicidi d’Isak Andic, el fundador de Mango, en un sender de Collbató el 14 de desembre de 2024– ha requerit l’historial mèdic complet de l’empresari. La magistrada, a petició de la fiscal, Teresa Yoldi, pretén aclarir si el magnat de la moda patia realment artrosi, com argumenta el seu fill, Jonathan Andic, o alguna altra patologia que pogués explicar la seva caiguda quan recorria el camí de Collbató, segons ha pogut saber El Periódico, del grup editorial de Regió7. Els investigadors consideren que l’historial mèdic dissiparà tots els dubtes sobre l’estat de salut d’Andic. L’autòpsia no va revelar que patís cap malaltia.
La fiscalia i els Mossos d’Esquadra sospiten que Jonathan, detingut el passat 19 de maig, estaria implicat en la caiguda mortal del seu pare, per la qual cosa el jutjat l’acusa d’un delicte d’homicidi. En el recurs de l’equip legal de Jonathan, dirigit per l’advocat Cristóbal Martell, contra la interlocutòria que ordenava el seu ingrés a presó provisional eludible sota una fiança d’un milió d’euros es feia referència al fet que el magnat de la moda patia artrosi a tots dos genolls.
Caiguda anterior
Els advocats també van aportar un vídeo sobre una caiguda o ensopegada que el fundador de Mango havia patit mesos abans de la seva mort a la seu de Mutua Universal. En l’escrit detallaven que Isak Andic patia una “gonartrosi bilateral”. És a dir, una artrosi o desgast progressiu del cartílag en tots dos genolls. Juntament amb les imatges, van lliurar a la jutgessa un informe elaborat pel pèrit Francisco Marco en què s’analitzava aquest incident fotograma a fotograma. En aquesta anàlisi es feia referència a una “reducció dels temps de reacció en la caiguda" i a una suposada "incapacitat de correcció postural i col·lapse articular en què els genolls cedeixen en lloc de sostenir el pes".
L’escrit de la defensa recordava que "en aquestes pèrdues d’equilibri no existeix reacció defensiva". La seva intenció era contrarestar la interlocutòria de presó eludible sota fiança, en què la jutgessa assenyalava que l’autòpsia havia revelat l’absència de lesions a les mans d’Isak Andic. En aquest sentit, un altre informe dels Mossos indicava que l’empresari s’havia lliscat com "per un tobogan" pel precipici i que, si hagués caigut de cara, hauria posat les mans per esmorteir el cop.
Nou informe de l’accident
Precisament, per saber com es va produir la caiguda mortal, la jutgessa també ha sol·licitat un nou informe tècnic amb la finalitat de reconstruir el que va passar aquell matí a Collbató. Es tracta d’un peritatge per reforçar l’atestat policial que ja té la jutgessa i que apunta que Isak Andic no s’hauria distret amb el telèfon. De moment, no es farà una reconstrucció dels fets i, per tant, Jonathan Andic no haurà de tornar al camí de la caiguda.
Els Mossos han conclòs que, en el moment de la caiguda, l’empresari no estava utilitzant el mòbil, tot i que, en la seva primera declaració, Jonathan va assegurar que el seu pare s’havia aturat per fer una foto. No obstant això, el terminal es va trobar a la butxaca del seu pantaló. En analitzar el mòbil, els agents assenyalen que la càmera no estava activada.
Declaració de la terapeuta
Segons els Mossos, Isak Andic va fer tres fotografies i un vídeo amb el seu mòbil a les 12:17 hores: per les imatges i la geolocalització es constata que el lloc exacte on les va fer era a l’inici del recorregut, a les escales on comença la ruta de la muntanya de Montserrat properes a les coves de Salnitre. Entre les 12:17 hores i les 12:28 hores, moment de la caiguda, van transcórrer 11 minuts, temps suficient, segons els Mossos, per recórrer el trajecte entre les escales i el punt en què el fundador de Mango va caure per un precipici d’uns 100 metres d’alçada.
En la seva primera declaració, Jonathan Andic va assegurar que havia avançat el seu pare tres o quatre metres i que no el tenia a la vista quan va sentir un soroll de pedres caient, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls.
Per aclarir aquests punts, la fiscalia va demanar, i la jutgessa ha acceptat ara, aquest nou informe tècnic, que també haurà de concloure sobre la mecànica de la caiguda i determinar si es va produir una relliscada o una empenta. L’acusació pública també ha sol·licitat proves tècniques sobre telefonia i informació sobre el viatge de Jonathan Andic a l’Equador, on suposadament i, segons ell, va perdre el mòbil. A més, ha requerit algunes declaracions testificals, com la dels excursionistes que van atendre el fill del fundador de Mango després de la caiguda del seu pare pel barranc. També està previst que declari davant la jutgessa la terapeuta familiar que va tractar Jonathan Andic i el seu pare pel conflicte que existia entre tots dos.
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