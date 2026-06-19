Desaparegut
Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
La Guàrdia Civil ha descobert que a l’excursió hi anaven cinc joves repartits en tres motos, mentre investiga possibles irregularitats de l’empresa i el fort cop que presentava l’embarcació del menor
Eva Batlle
La investigació per la desaparició d’Adam, el menor de 16 anys perdut al mar a Roses després d’una sortida amb moto d’aigua, ha incorporat novetats rellevants que canvien part del relat inicial dels fets. La Guàrdia Civil ha descobert que a l’excursió no hi havia cap monitor, tot i que des del principi s’havia manifestat que el grup anava acompanyat per un guia.
Els investigadors també han constatat que a la sortida no hi anaven quatre persones, com s’havia apuntat inicialment, sinó cinc joves repartits en tres motos d’aigua. Aquest nou escenari és ara una de les claus de la investigació que porta la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, sota la tutela del Tribunal d’Instància de Figueres, jutjat número 4.
La investigació intenta reconstruir què va passar durant l’activitat i en quin moment Adam va desaparèixer. Entre els elements que s’analitzen hi ha els "problemes" que haurien dit als serveis d'emergències en donar l'avís de desaparició que hi hauria hagut durant l’excursió, entre els quals podria haver-hi una discussió entre els participants, un extrem que encara s’ha d’aclarir.
Poca col·laboració
Les diligències avancen amb dificultats perquè, segons fonts coneixedores del cas, els joves que van participar en la sortida o bé es mantenen en silenci o bé no col·laboren de manera clara amb els investigadors. Aquesta actitud complica la reconstrucció precisa dels fets i dificulta determinar què va passar abans que el menor desaparegués al mar.
La Guàrdia Civil també investiga l’empresa que gestionava l’activitat nàutica per aclarir si hi va haver irregularitats en l’organització de la sortida. Les motos d’aigua de la companyia ja van ser precintades pels agents a la zona de Santa Margarida, a Roses, mentre avancen les diligències.
Un dels elements centrals continua sent l’estat de la moto d’aigua que portava Adam. L’embarcació va aparèixer l’endemà a la platja de Pals, bolcada a la sorra i amb un fort cop. Els investigadors han de determinar si aquest impacte es va produir durant l’excursió, si pot tenir relació amb la desaparició o si es va ocasionar posteriorment, quan la moto ja estava a la deriva.
Paral·lelament, la recerca del menor continua en fase passiva. Els submarinistes GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil segueixen treballant sobre el terreny fent immersions i el cap de setmana passat també hi va haver agents que van pentinar diverses zones per terra. Tot i això, ara mateix no hi ha desplegat un dispositiu ampli com el dels primers dies.
9 dies sense notícies
La desaparició d’Adam es va produir dimecres 10 de juny després d’una sortida de tarda que va acabar essent nocturna davant la costa de Roses, un tema que també se n'investiguen els motius. Els primers dies, la recerca es va centrar a la zona de l’Almadrava, Canyelles i l’entorn del castell de la Trinitat, on el jove hauria estat vist per últim cop. Després de la localització de la moto a Pals, el dispositiu es va reorientar cap al tram comprès entre l’Escala i l’Estartit, tenint en compte els corrents marítims i el vent.
La família manté la crida pública per intentar localitzar-lo i ha demanat que s’aturin els rumors i les especulacions sobre el cas.
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