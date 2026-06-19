Crim en família
Una acusada d’assassinar el seu marit a Sant Andreu de la Barca admet que el va asfixiar amb un cable elèctric i accepta 23 anys de presó
La família del difunt desconfiava de la processada i va posar una enregistradora al costat del llit que va captar el crim
Presó provisional per a una dona per una mort a Sant Andreu de la Barca
Germán González
La setmana que ve estava previst que el Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona jutgés F.B.Z. acusada d’assassinar el seumarit o, amb qui estava en procés de separació, el 2023 a Sant Andreu de la Barca. No obstant, la processada, de 71 anys, ha admès el crim i ha arribat a un acord amb la fiscalia i l’acusació particular, exercida per l’advocat Sergi Merce en nom dels fills del mort, i ha acceptat 23 anys i mig de presó per un delicte d’assassinat i un altre de robatori amb violència a casa habitada.
D’aquesta manera el judici ja s’ha celebrat i el Tribunal del Jurat ha condemnat F.B.Z., que és a la presó des del 2023, a aquesta pena de presó a més d’indemnitzar la família del mort amb 360.000 euros pels danys morals causats amb l’assassinat. Tampoc podrà comunicar-se amb ells durant sis anys després de complir la condemna.
Segons la sentència, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, la víctima va enviudar l’abril del 2021 i, «per la seva avançada edat», va contractar tres setmanes després a l’acusada perquè s’ocupés de la seva cura i de les tasques domèstiques del seu domicili. No obstant, poc després, la dona, «moguda per un interès econòmic», segons la sentència, va iniciar una relació sentimental amb el vidu. Es van casar el maig del 2022.
El tribunal remarca que «una vegada contret matrimoni l’acusada va canviar la seva actitud cap a la víctima, el desatenia i aïllava de la seva família», segons el ministeri públic, a més d’aconseguir gràcies a «la seva constant insistència» el control de la capacitat econòmica de l’home. D’aquesta manera va aconseguir que li autoritzés poder operar en els seus comptes bancaris i que li entregués les quantitats de diners que de manera habitual li sol·licitava.
Malgrat això, la sentència assenyala que «a mesura que va anar avançant el temps la relació es tapava més» i per això la víctima «va començar a témer per la seva vida». L’home va contractar els serveis d’un advocat i va revocar l’autorització perquè ella accedís als seus comptes bancaris. Aquestes decisions «no van ser del grat» de la dona, segons la decisió judicial, però va abandonar el domicili en comú a Sant Andreu de la Barca que compartia amb el seu marit el març del 2023. El 3 d’abril d’aquell any, l’home va intentar posar-se en contacte diverses vegades amb ella perquè firmés el divorci, però la dona no va atendre el telèfon.
Robatori de diners
En una hora no determinada de la matinada del 4 d’abril del 2023, la condemnada va acudir a la vivenda del seu marit i va entrar amb una còpia de les claus sabent que l’home estava adormit. La sentència assenyala que «va entrar al seu dormitori i amb la clara intenció d’acabar amb la seva vida» el va escanyar envoltant-li el coll amb un cable elèctric mentre pressionava fent diversos nusos. La víctima, que tenia 84 anys, va morir asfixiat.
Després la condemnada es va apoderar dels diners que el mort guardava en una caixa metàl·lica tancada amb clau que hi havia al dormitori i es va escapar. El tribunal recorda que l’home no va poder defensar-se, ja que estava adormit i la dona va actuar per sorpresa. Malgrat això, el crim va quedar registrat en una enregistradora que els fills de la víctimahavien col·locat al primer calaix de la tauleta de nit per si algú entrava a la seva vivenda a robar-li tenir alguna prova. Segons la sentència, la condemnada desconeixia l’existència d’aquest enregistrament.
El cadàver de la víctima el va descobrir l’assistenta el matí del 4 d’abril del 2023. Aquell mateix dia els Mossos d’Esquadra van detenir l’acusada i, en el registre, els agents van trobar que portava a sobre 240 euros i una clau que corresponia a la caixa metàl·lica que la víctima guardava a la tauleta de nit. Al mateix moble hi havia una gravadora que ha sigut la principal prova de l’acusació contra la condemnada al deixar constància del seu crim. Per això, ha acceptat la pena de presó després de reconèixer que va assassinar el seu marit.
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge