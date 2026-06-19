Si reps aquest SMS de l’Agència Tributària, esborra’l: l’Incibe explica què fer per no caure en la trampa
L’Institut Nacional de Ciberseguretat ha detectat una gran campanya de suplantació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través de missatges de text
Oriol García Dot
Segur que alguna vegada has rebut un missatge que t’alerta d’un pagament pendent o que el teu compte serà bloquejat i et demana actuar amb urgència per evitar problemes. Encara que pugui semblar una notificació habitual del teu banc o d’algun servei que utilitzes, en realitat aquest tipus d’avisos solen formar part d’una estafa molt comuna en què els ciberdelinqüents aprofiten la por i la pressa per intentar que la víctima faci clic en enllaços falsos i faciliti les seves dades personals sense pensar-ho massa.
Segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), ens trobem davant del ‘smishing’. Aquest terme s’utilitza per descriure una forma de frau en què els delinqüents intenten enganyar les persones perquè comparteixin informació personal o financera a través de missatges de text que incorporen enllaços fraudulents.
Missatges de text més fiables
Aquests atacs de ‘smishing’ poden ser molt més efectius que altres tipus d’estafes, perquè els missatges de text sovint es perceben com més fiables que els correus electrònics. Això fa que moltes persones, sobretot la gent gran, siguin més propenses a respondre o a seguir les indicacions d’un missatge de text que no pas d’un correu electrònic.
El mateix Incibe explica que els mètodes de ‘smishing’ més comuns són la suplantació d’entitats bancàries que utilitzen missatges com: “S’ha realitzat un càrrec de 4.000 euros al seu compte. Si no ha estat vostè, segueixi els passos següents per cancel·lar-lo”. Un altre dels missatges més habituals és el que indica al titular que el seu compte ha estat bloquejat i que només es pot recuperar mitjançant un enllaç.
Suplantació d’entitats públiques
També hi ha molts casos de suplantació d’entitats públiques com l’Agència Tributària, la Seguretat Social o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En aquests casos, els missatges solen anar més enfocats a pagaments pendents i alertes d’impagaments urgents. Això es deu principalment al fet que, sota pressió, les persones tendeixen a actuar ràpidament i a no analitzar els detalls del missatge, cosa que augmenta la probabilitat de caure en el parany. La urgència és un detonant psicològic eficaç per als estafadors perquè redueix la capacitat de judici crític.
I aquí arribem al punt principal, ja que des de l’Incibe s’ha detectat una campanya de suplantació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de missatges de text. L’institut adverteix que “si has rebut un missatge de text, suposadament de l’AEAT, però no has accedit a l’enllaç fraudulent que acompanya el missatge, et recomanem que el reportis a la nostra bústia d’incidències. Això ens permetrà recopilar la informació per prevenir que altres usuaris caiguin en aquest tipus de frau. A més, bloqueja el remitent i elimina el missatge”.
Contactar amb les entitats bancàries
Per a les persones que han accedit a aquest enllaç, és important que contactin amb l’entitat bancària corresponent perquè els puguin ajudar a bloquejar qualsevol moviment no autoritzat al seu compte i a la seva targeta bancària. També és crucial que reuneixin i guardin totes les proves disponibles sobre el frau, com captures de pantalla o enllaços maliciosos.
L’Incibe finalitza advertint la població: “L’AEAT mai no et demanarà per SMS o correu electrònic informació confidencial, números de targeta de crèdit, comptes bancaris, ni t’enviarà un enllaç directe per cobrar una devolució d’impostos. Les devolucions es tramiten exclusivament a través de la seva seu electrònica oficial o mitjançant la declaració de la renda presentada formalment”.
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