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Dissabte amb perill molt alt d'incendi forestal a municipis del Solsonès, l'Anoia i l'Alt Urgell

Els Bombers han donat per controlat l'incendi agrícola de Forallac, al Baix Empordà

Bombers treballen en l'extinció de l'incendi agrícola de la Segarra a prop del nucli de Sant Antolí, a la Segarra.

Bombers treballen en l'extinció de l'incendi agrícola de la Segarra a prop del nucli de Sant Antolí, a la Segarra. / ACN

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ACN

Barcelona

Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 74 municipis de Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Segarra, Noguera, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.

En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.

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De fet, els Bombers de la Generalitat ja han donat per controlat l'incendi de Forallac (Baix Empordà), que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació agrícola. El foc es va declarar cap a les 15.45 hores d'ahir divendres i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost.

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Dissabte amb perill molt alt d'incendi forestal a municipis del Solsonès, l'Anoia i l'Alt Urgell

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