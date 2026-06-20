Dissabte amb perill molt alt d'incendi forestal a municipis del Solsonès, l'Anoia i l'Alt Urgell
Els Bombers han donat per controlat l'incendi agrícola de Forallac, al Baix Empordà
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 74 municipis de Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Segarra, Noguera, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.
En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.
De fet, els Bombers de la Generalitat ja han donat per controlat l'incendi de Forallac (Baix Empordà), que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació agrícola. El foc es va declarar cap a les 15.45 hores d'ahir divendres i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost.
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Ricard Costa, cap de Mitjans Aeris dels Bombers: 'El canvi climàtic fa que cada cop hi hagi més països competint pels mateixos avions antiincendis
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- El formatge de cabra del Solsonès que ha pujat al podi mundial: 'Vaig deixar la feina d'oficina per dedicar-me de ple a la granja