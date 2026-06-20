Mor un dels menors ferits crítics i pugen a dues les víctimes a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
Els afectats són un grup de sis joves que ahir divendres es banyaven a la zona de la Cova del Gos
ACN - Redacció
Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de l'Arrabassada de Tarragona ha mort i pugen a dues les víctimes mortals. "Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d'un segon menor arran de l'accident ocorregut a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats", ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'incident es va produir quan un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, tres dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres tres van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir i dos de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van actuar a la zona. La zona de roques on es banyaven els sis joves, entre la platja de l'Arrabassada i la del Miracle, quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes.
El servei de salvament de platja de Creu Roja va localitzar dues de les víctimes, que van ser traslladades a terra. Una d'elles es va poder rescatar amb barca, però en el cas de la segona l'estat de la mar impedia acostar-se a les roques i els socorristes van haver de saltar a l'aigua en una zona amb risc de corrents i ressaca. La tercera víctima va ser rescatada per l'helicòpter de Salvament Marítim.
Dos dels joves -de 13 anys- van recuperar les constants vitals i van ser evacuats amb ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat crític, mentre que no es va poder fer res per salvar la vida de l'altre menor, de 12 anys.
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