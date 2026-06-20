Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorAddiccionsConcurs de relatsGrup ÍtacaVolta Ciclista FemeninaAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Mor un dels menors ferits crítics i pugen a dues les víctimes a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Els afectats són un grup de sis joves que ahir divendres es banyaven a la zona de la Cova del Gos

Imatge de la zona de roques a tocar de la platja de l'Arrabassada, des d'on saltaven els menors que han patit el sinistre

Imatge de la zona de roques a tocar de la platja de l'Arrabassada, des d'on saltaven els menors que han patit el sinistre / acn

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN - Redacció

Tarragona

Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de l'Arrabassada de Tarragona ha mort i pugen a dues les víctimes mortals. "Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d'un segon menor arran de l'accident ocorregut a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats", ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'incident es va produir quan un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, tres dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres tres van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir i dos de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van actuar a la zona. La zona de roques on es banyaven els sis joves, entre la platja de l'Arrabassada i la del Miracle, quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes.

El servei de salvament de platja de Creu Roja va localitzar dues de les víctimes, que van ser traslladades a terra. Una d'elles es va poder rescatar amb barca, però en el cas de la segona l'estat de la mar impedia acostar-se a les roques i els socorristes van haver de saltar a l'aigua en una zona amb risc de corrents i ressaca. La tercera víctima va ser rescatada per l'helicòpter de Salvament Marítim.

Notícies relacionades

Dos dels joves -de 13 anys- van recuperar les constants vitals i van ser evacuats amb ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat crític, mentre que no es va poder fer res per salvar la vida de l'altre menor, de 12 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
  2. Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
  3. Ricard Costa, cap de Mitjans Aeris dels Bombers: 'El canvi climàtic fa que cada cop hi hagi més països competint pels mateixos avions antiincendis
  4. Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
  5. La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
  6. La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
  7. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  8. El formatge de cabra del Solsonès que ha pujat al podi mundial: 'Vaig deixar la feina d'oficina per dedicar-me de ple a la granja

Mor un dels menors ferits crítics i pugen a dues les víctimes a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Mor un dels menors ferits crítics i pugen a dues les víctimes a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Els festivals de música posen ritme a les nits d’estiu de la Catalunya central

Els festivals de música posen ritme a les nits d’estiu de la Catalunya central

Combat la calor del cotxe amb aquests 7 trucs

Combat la calor del cotxe amb aquests 7 trucs

Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: "S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte"

Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: "S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte"

Imatge inèdita: Invasió massiva dels aficionats al camp després d'una golejada de somni d’un Sabadell que ja és de Segona

Imatge inèdita: Invasió massiva dels aficionats al camp després d'una golejada de somni d’un Sabadell que ja és de Segona

Les llunes conquereixen les ungles: la manicura més elegant i fàcil de portar aquesta temporada

Les llunes conquereixen les ungles: la manicura més elegant i fàcil de portar aquesta temporada

Montse Font, la creadora de contingut viral que mostra el seu dia a dia en cadira de rodes per millorar l’accessibilitat

Montse Font, la creadora de contingut viral que mostra el seu dia a dia en cadira de rodes per millorar l’accessibilitat

El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després

El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
Tracking Pixel Contents