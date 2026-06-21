Diners
Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
Una simple trucada telefònica pot acabar convertint-se en un engany per robar milers d'euros
Oriol García Dot
Un simple trucada telefònica va acabar convertint-se en una estafa de 30.000 euros. La Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 19 anys acusat de participar en un frau bancari que va començar amb una tècnica que continua atrapant nombroses víctimes arreu d'Espanya: el «fals gestor bancari».
Segons publica el mitjà alacantí Intercomarcal, tot va començar quan una persona va rebre una notificació que aparentment procedia de la seva entitat bancària. A l'avís s'informava d'una transferència de 15.000 euros i es facilitava un número de telèfon per contactar-hi en cas d'incidència.
Aprofitar la preocupació de la víctima
Preocupada pel moviment detectat al seu compte, la víctima va decidir trucar al número indicat. A l'altra banda va respondre una persona que es va identificar com a treballador del seu banc. Durant la conversa va assegurar que existia una operació sospitosa i que calia actuar amb rapidesa per evitar un possible frau.
Amb un discurs convincent i aprofitant la preocupació del client, el suposat gestor va demanar les claus d'accés del compte bancari de la víctima per, suposadament, bloquejar l'operació. Convençuda que parlava amb personal de la seva entitat financera, la víctima va facilitar les dades sol·licitades. Tanmateix, poc després va comprovar que s'havia realitzat una transferència de 30.000 euros a un compte desconegut.
Víctima de l'estafa del «fals gestor bancari»
Va ser llavors quan va comprendre que havia estat víctima d'una estafa curosament preparada per generar una falsa confiança i provocar una reacció immediata. Després de la denúncia, els agents van iniciar una investigació per seguir el rastre dels diners i esbrinar qui hi havia darrere de l'operació.
La Policia Nacional va poder identificar el titular del compte bancari que havia rebut els fons transferits.
Finalment, els agents van localitzar i detenir a Alacant un jove de 19 anys per la seva presumpta implicació en el frau. Un cop efectuada la detenció, les diligències van ser remeses al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.
Alerta davant aquest tipus d'estafes
Els especialistes en ciberdelinqüència alerten des de fa anys sobre aquest tipus d'enganys, en què els delinqüents es fan passar per empleats de bancs per obtenir informació confidencial de les seves víctimes. La principal recomanació continua sent la mateixa, independentment del tipus d'estafa: cap entitat bancària ni organisme públic demana per telèfon contrasenyes, codis de seguretat o claus completes d'accés als comptes.
Els investigadors de la Policia Nacional recorden que davant qualsevol missatge sospitós o trucada inesperada és fonamental contactar directament amb el banc a través dels canals oficials. De fet, aquesta decisió pot marcar la diferència entre un simple dubte i la pèrdua de tots els estalvis acumulats durant anys.
Mentre la investigació continua el seu curs judicial, aquest cas ha tornat a posar sobre la taula una realitat que fa anys que existeix i que cada vegada va a pitjor: els ciberdelinqüents necessiten cada cop menys temps per buidar un compte bancari i més persones, especialment la gent gran, continuen caient en enganys que semblen completament reals i que estan cada vegada més elaborats.
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