El jutge manté a la presó el pare del nadó maltractat a Barcelona
El magistrat accepta la posició de la Fiscalia i rebutja la petició presentada per la defensa del progenitor.
J. G. Albalat
El jutge de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona ha decidit aquest dilluns mantenir a la presó el pare investigat pel maltractament del seu nadó, que va ingressar amb lesions molt greus a l'Hospital Vall d'Hebron amb només sis setmanes de vida. Segons fonts consultades per El Periódico, el magistrat ha desestimat la petició de posada en llibertat presentada per la defensa del progenitor després de l'oposició de la Fiscalia de Barcelona.
El pare i la mare del nadó van ser detinguts dos dies després de l'ingrés del petit al centre hospitalari. Al cap d'un mes i mig, l'Audiència de Barcelona va ordenar la llibertat de la dona, alhora que va confirmar la presó de l'home, en entendre que existeixen «indicis sòlids» contra ell. Ara, el jutge instructor considera que aquests indicis es mantenen i, per tant, ha decidit no excarcerar l'home, acusat de presumpte maltractament continuat, lesions i agressió sexual. Entre els arguments que esgrimeix hi ha el risc de fugida, la gravetat de la pena vinculada als presumptes delictes i la possible obstrucció a la justícia.
La defensa de l'investigat entenia que la llibertat provisional era possible, ja que l'Audiència de Barcelona l'havia mantingut a la presó amb l'argument que no podia abandonar-la fins que el jutge instructor prengués declaració, entre altres persones, als veïns de la parella i a familiars pròxims, perquè podia influir en els seus testimonis.
«Certament, hi ha un risc que l'investigat pugui contaminar aquests testimonis, que a més són persones molt pròximes a ell, atès que parlem del seu entorn més proper», va recalcar el tribunal. Aquestes declaracions es van practicar fa dies i, després d'això, l'advocada defensora del pare va sol·licitar la llibertat de l'home.
Metges
Més enllà del testimoni de persones de l'entorn, també van comparèixer al jutjat altres testimonis que no van ser favorables als acusats. Entre ells hi havia les dues pediatres i el cirurgià de l'Hospital Vall d'Hebron que van atendre el nadó quan va ingressar al centre sanitari i que van assegurar que les lesions que presentava el petit eren «traumàtiques», «no accidentals» i «suggestives» de maltractament infantil.
El cirurgià va ser més explícit en donar detalls sobre la fissura anal que presentava el nadó. Segons l'especialista, la lesió va ser produïda per la introducció d'algun element, tot i que no va poder precisar si es tractava d'un objecte o d'un membre corporal. Tampoc no va descartar que aquesta acció de penetració s'hagués produït en més d'una ocasió.
Més enllà d'això, dues amigues de la mare i també infermeres a la Vall d'Hebron van explicar que l'acusada els havia confessat que «s'havia plantejat fer fora el seu marit de casa perquè no cuidava bé el seu fill». Aquestes dues testimonis van relatar el que la imputada els escrivia sobre la seva parella en un xat de WhatsApp. Els investigadors consideren aquests missatges una peça clau, que ja es troba en poder del jutge.
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