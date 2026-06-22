Temperatures extremes
Dos nens de 2 i 4 anys moren dins d'un cotxe en plena onada de calor a França
No se sap com havien entrat al vehicle ni quant temps feia que hi eren i no es descarta que ho fessin sense que la seva mare, de 33 anys, se n'adonés
Leticia Fuentes
França s'ofega en la seva segona onada de calor en menys d'un mes. Més de 39 milions de ciutadans es troben sota alerta vermella al país i, des d'aquest dilluns, 54 departaments estan en alerta màxima. Aquest dilluns a les 4 de la tarda s'havien batut o igualat 393 rècords de calor, inclosos 72 rècords absoluts, amb temperatures que en algunes zones de França han superat els 40 graus. París ha batut el seu rècord mensual arribant en alguns punts de la ciutat als 37,5 graus.
Una onada de calor que ja s'ha cobrat les primeres víctimes: dos nens, de 2 i 4 anys, han aparegut morts al cotxe familiar en un aparcament de Carpentras, a la regió de Vaucluse. També tres persones grans han mort aquesta setmana a Gironda, mentre que tretze banyistes han perdut la vida en rius i estanys.
Els dos nens morts han estat trobats dins del cotxe de la seva mare, estacionat en un aparcament, aparentment tancats a l'interior en plena onada de calor. El diari La Provence explica que la policia ha rebut l'alerta a les 13.10 hores i que, tot i que els bombers han intentat reanimar-los, no s'ha pogut fer res per salvar-los la vida. En declaracions als mitjans, la fiscal de Carpentras ha assenyalat que, encara que les causes de la mort estan pendents de determinar-se, la principal hipòtesi és la calor extrema que afecta França.
Segons La Provence, els nens havien quedat tancats dins del vehicle, però encara no se sap com hi havien entrat ni quant de temps hi van romandre. D'acord amb les primeres declaracions, podrien haver-hi accedit sense que la seva mare, de 33 anys, se n'adonés.
Pitjor que l'onada de calor del 2003
Aquest episodi històric de calor podria acostar-se al que es va viure l'agost del 2003, que va provocar 15.000 morts a França en només dues setmanes. Per evitar que la situació arribi a la mateixa gravetat, el govern ha activat diverses cèl·lules interministerials de crisi que han comportat l'adopció de mesures dràstiques.
El Ministeri d'Educació va decidir tancar aquest dilluns 1.352 escoles i centres educatius, mentre que 4.042 escoles més han implantat horaris modificats. «Aquests ajustaments consisteixen principalment en canvis en l'horari escolar», amb sortides anticipades dels alumnes, generalment al migdia, o bé utilitzant aules amb aire condicionat per acollir els estudiants, va explicar el ministre d'Educació, Édouard Geffray.
Segons les autoritats, aquest dilluns podria haver estat el dia més calorós registrat mai a escala nacional, tenint en compte un indicador basat en una trentena d'estacions meteorològiques representatives de tot el país.
L'alerta vermella (la màxima) està activada en 49 dels cent departaments francesos, mentre que 40 més es troben en alerta taronja. La calor és especialment extrema a l'oest i a l'interior del país, on els serveis meteorològics preveuen temperatures de fins a 43 graus a Bordeus, 42 a Nantes, 41 a Rennes i 40 a París, Tolosa, Llemotges, Bourges o Tarba.
Mesures extremes
Entre altres mesures, s'ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública per prevenir deshidratacions, i el director de la SNCF, l'empresa pública de ferrocarrils francesa, ha fet una crida a la ciutadania perquè eviti utilitzar el transport públic davant la manca de sistemes de climatització.
En diverses estacions de tren de París, les temperatures han arribat als 50 graus a les andanes, segons han comprovat periodistes de la televisió pública francesa.
L'alcalde de París, Emmanuel Grégoire, que recentment va rellevar Anne Hidalgo al càrrec, ha autoritzat aquesta setmana el bany al Canal Saint-Martin, al nord de la capital, fins ara prohibit. Des de llavors, centenars de persones s'hi han refrescat per suportar les altes temperatures, convertint-lo en una gran piscina pública improvisada.
Altres punts del riu Sena també s'han convertit en refugi per als parisencs davant una onada de calor que s'espera que arribi al seu punt màxim dimecres i dijous, amb temperatures superiors als 40 graus.
El govern demana als ministres que limitin els desplaçaments
El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha demanat als membres del govern que limitin els seus desplaçaments dijous i divendres a causa de l'onada de calor, segons ha informat Matignon a BFMTV, confirmant una informació publicada per Le Parisien.
Només es permetran els desplaçaments directament relacionats amb la gestió de l'emergència climàtica. L'objectiu és evitar sobrecarregar els serveis prefecturals, que ja estan molt ocupats gestionant aquesta situació excepcional.
Météo-France ha qualificat la situació com un «episodi de calor excepcional a escala nacional», mentre els experts alerten de la creixent freqüència dels fenòmens de calor extrema i de la insuficient adaptació del país davant aquest tipus d'episodis.
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
- Necrològiques 21 de juny del 2026