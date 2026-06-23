La celebració de l'ascens del Sabadell acaba amb una denúncia contra el seu porter per incitar a insultar Pedro Sánchez
La federació veïnal ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia i demana a l'Ajuntament que veti el jugador del CE Sabadell pels fets ocorreguts durant la celebració de l'ascens
Edu Gil
La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVSabadell) ha presentat una denúncia davant el jutjat de guàrdia pels fets ocorreguts el passat 20 de juny durant l'acte institucional de celebració de l'ascens del Centre d'Esports Sabadell a Segona Divisió, celebrat des del balcó de l'Ajuntament.
L'entitat considera que el que va passar podria constituir un presumpte delicte d'odi després que el porter de l'equip arlequinat, Diego Fuoli, animés els aficionats congregats a la plaça Sant Roc a completar una expressió ofensiva dirigida contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. L'escena va derivar en insults corejats per una part del públic.
En declaracions a El Periódico, el president de la FAVSabadell, Manuel Navas, ha explicat que l'objectiu de la denúncia és que sigui la justícia qui determini si els fets són constitutius de delicte. «Nosaltres hem posat aquests fets en coneixement de la justícia perquè decideixi. Des de la federació no acceptem aquest comportament», ha afirmat.
La federació ha volgut deixar clar que comparteix l'alegria per l'ascens de l'equip i ha felicitat el Centre d'Esports Sabadell per un èxit «molt esperat i profundament sentit» per bona part de la ciutat. Tot i això, considera que l'eufòria esportiva no pot justificar el que va passar durant un acte celebrat des d'un espai institucional com el balcó de l'Ajuntament.
Demanen declarar Fuoli persona non grata
A més de la denúncia judicial, la FAVSabadell ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè estudiï declarar Diego Fuoli persona non grata a la ciutat. També ha sol·licitat al Centre d'Esports Sabadell l'obertura d'un expedient disciplinari «contundent» contra el porter.
L'entitat veïnal sosté que el balcó consistorial representa el conjunt de la ciutadania i que no es pot utilitzar per promoure «insults, crispació i degradació del respecte democràtic». Per això defensa que celebrar l'ascens esportiu i exigir responsabilitats públiques «és perfectament compatible».
Després de la polèmica, el Centre d'Esports Sabadell va lamentar públicament el que havia passat i va assegurar que les paraules pronunciades durant la celebració eren impròpies d'un acte institucional. El club va manifestar que aquests comportaments no representen ni els valors ni l'esperit de l'entitat.
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