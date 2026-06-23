A l’Estació del Nord
Detingut en un autobús amb destinació a Romania amb 139 mòbils robats al Primavera Sound
La Policia Nacional acusa el sospitós d’un delicte de furt i receptació, ja que els terminals estan valorats en 150.000 euros
Tres detinguts al Primavera Sound per robar 14 mòbils al festival
Germán González
Agents de la Policia Nacional van detenir a l’estació d’autobusos Barcelona-Nord un sospitós que amagava al seu equipatge 139 telèfons mòbils valorats en 150.000 euros. Està acusat d’un delicte de furt agreujat i de receptació. La policia va comprovar que la major part dels terminals havien sigut sostrets a les seves víctimes al Parc del Fòrum de Barcelona, durant la celebració del Primavera Sound que es va celebrar a la ciutat els dies 6 i 7 de juny.
Efectius de la Brigada Mòbil de la Policia Nacional van desplegar un dispositiu especial amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. En els controls que es van establir a l’Estació del Nord van identificar un sospitós que pretenia viatjar des de Barcelona a Romania amb autobús i que tenia una «actitud nerviosa i evasiva» davant la presència policial.
Al registrar el seu equipatge es van trobar els 139 telèfons mòbils que procedien de robatoris comesos principalment a persones que havien acudit al festival. Els agents creuen que el sospitós podria haver-ne furtat algun, però també haver comprat altres mòbils robats per revendre’ls a l’estranger. Per això, l’acusen dels delictes de furt i receptació.
La Policia Nacional desplega la seva unitat de Brigada Mòbil en les principals infraestructures de transport de la ciutat, fonamentalment en estacions marítimes, ferroviàries i d’autobusos amb connexions internacionals.
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