Un incendi obliga a desallotjar la Torre Moeve de Madrid: "Hem sentit una explosió"
Dues persones han estat ateses pel Samur per inhalació de fum i una per crisi d'ansietat a conseqüència del foc
Miguel Tejerina / Héctor González
Alarma a Madrid per un incendi a la Torre Moeve, un dels gratacels més emblemàtics de la capital espanyola. El foc s'ha declarat aquest dimarts en un quart tècnic de la planta 25 de l'edifici, situat al complex de les Cuatro Torres Business Area, i ha obligat a desallotjar preventivament la torre.
Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid treballen a la zona i ja han donat l'incendi per controlat, tot i que continuen les tasques a l'interior de l'immoble. El primer avís s'ha rebut cap a les 17.05 hores i el desallotjament dels treballadors s'ha produït pocs minuts després, cap a les 17.15 hores, segons fonts municipals.
El Samur-Protecció Civil ha atès dos treballadors per una lleu inhalació de fum i una vianant que ha patit una crisi d'ansietat. Fonts de l'Ajuntament també han indicat que els serveis d'emergència investiguen la situació de tres persones localitzades, però confinades a l'edifici. Es tracta de tres treballadors que s'han refugiat a la zona d'emergència de la planta 27. No estan ferits ni corren cap perill, i els serveis d'emergència mantenen contacte permanent amb ells.
La columna de fum ha estat visible des de diversos punts de la ciutat i ha generat preocupació entre veïns i treballadors de la zona. «De sobte hem sentit una explosió i he sortit de casa», assegura l'Helga, una veïna de l'entorn. No obstant això, altres treballadors consultats neguen haver sentit cap explosió. «Ha sonat l'alarma i, al cap de 30 segons, ja es començava a notar l'olor de fum», explica en Germán, un empleat que treballa a la planta 16, per sota de la zona afectada.
Una altra treballadora, l'Alba, ha relatat el desallotjament de l'edifici. Mentrestant, l'empresa ha comunicat als empleats que podien marxar a casa davant la impossibilitat de tornar temporalment als seus llocs de treball per recollir les seves pertinences.
El desplegament dels bombers ha obligat a tallar l'accés al Paseo de la Castellana des de la M-11, la M-30 i els túnels d'accés a les Quatre Torres, provocant importants retencions de trànsit, segons el Centre de Gestió de la Mobilitat de Madrid.
El segon gratacel més alt d'Espanya
La Torre Moeve, coneguda anteriorment com a Torre Foster, és el segon gratacel més alt d'Espanya, només superat per la veïna Torre de Cristal, situada al mateix complex. L'edifici té 248 metres d'altura i 49 plantes. És propietat de Pontegadea des del 2016. Aquesta mateixa torre ja va ser desallotjada a mitjan desembre a causa d'un petit incendi provocat per un transformador elèctric, que també va obligar a interrompre el subministrament elèctric de l'edifici.
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