Mor un motorista en un xoc contra un cotxe a Lloret
El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès
ACN
Un motorista ha mort aquest dilluns a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret al quilòmetre 0,2 de la carretera C-63. En concret, els fets han tingut lloc cap a un quart de quatre. La Policia Local s'ha fet càrrec del sinistre, en què també han actuat dues dotacions de Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident estan sota investigació. Fonts municipals han explicat que els fets han passat a l'avinguda Alegries en sentit Girona.
Segons les mateixes fonts, el cotxe ha girat a la dreta per incorporar-se a Can Vió i la moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, ha impactat contra el lateral. El pilot ha picat després contra una mediana, ha caigut contra un arbust i ha mort.
El conductor de l'automòbil ha resultat negatiu tant en les proves d'alcoholèmia com en les de consum de drogues. La víctima era un veí del barri Aiguaviva Parc de Vidreres.
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