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Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un foc forestal a Tremp

La zona és d'accés difícil i el cos d'emergències hi trasllada efectius amb helicòpter

Incendi forestal en una zona d'accés difícil a Tremp

Incendi forestal en una zona d'accés difícil a Tremp / ACN

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ACN

Tremp

Una vintena de dotacions dels Bombers -12 terrestres, 4 helicòpters i 3 bombarders- treballen des d'un quart de quatre de la tarda d'aquest dimarts en un incendi de vegetació forestal a la zona del Forat del Graller, a la serra de Gurp, a Tremp (Pallars Jussà).

El foc crema en descendent en un punt d'accés difícil amb una intensitat entre mitja i baixa, i el flanc esquerre avança per la carena. El cos d'emergències hi trasllada efectius amb helicòpter perquè actuïn en les tasques d'extinció.

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