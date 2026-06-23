Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un foc forestal a Tremp
La zona és d'accés difícil i el cos d'emergències hi trasllada efectius amb helicòpter
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Tremp
Una vintena de dotacions dels Bombers -12 terrestres, 4 helicòpters i 3 bombarders- treballen des d'un quart de quatre de la tarda d'aquest dimarts en un incendi de vegetació forestal a la zona del Forat del Graller, a la serra de Gurp, a Tremp (Pallars Jussà).
El foc crema en descendent en un punt d'accés difícil amb una intensitat entre mitja i baixa, i el flanc esquerre avança per la carena. El cos d'emergències hi trasllada efectius amb helicòpter perquè actuïn en les tasques d'extinció.
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa dins del Túnel del Cadí quan tu només penses a arribar al teu destí?
- Kaotiko aterra a Manresa la setmana vinent amb la seva primera franquícia
- Marc Cucurella, els orígens manresans del nou jugador del Reial Madrid
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Naim Smaili, autor d''El cargol ja no treu banya': 'Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?