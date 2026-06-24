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Catalunya registra quatre morts atribuïbles a les temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb l’onada de calor

El SEM ha atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor amb dades de dimarts

Els turistes es refugien de la calor amb gorres a Barcelona

Els turistes es refugien de la calor amb gorres a Barcelona / ACN

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ACN

Barcelona

Catalunya ha registrat quatre morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb l’onada de calor. Són dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diaria MoMo de l’Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l’Estat, el nombre de morts s’enfila a les 43. Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta per l’onada de calor que va començar diumenge i que es pot allargar almenys fins aquest dimecres a les comarques de Ponent. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès fins dimarts 151 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures.

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Catalunya registra quatre morts atribuïbles a les temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb l’onada de calor

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