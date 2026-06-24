El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
Dos convidats a festes organitzades al Bages i l'Anoia confirmen "la varietat" i "l'abundància" de les drogues consumides pels assistents durant hores
El chemsex perviu a la Catalunya central. Amb discreció en la planificació i l'organització de les festes en què els assistents combinen drogues i relacions físiques amb diverses persones durant hores; de manera desenfrenada quan es tanquen les portes dels recintes escollits, comença a sonar la música i s'atenua la intensitat de la llum. Com a mínim, dues comarques interiors, el Bages i l'Anoia, han acollit trobades d'aquest tipus en la darrera revetlla de Sant Joan, tradicionalment una de les dates més lúdiques de l'any al país.
Ho han corroborat dos convidats entre les desenes de subjectes que hi han participat, principalment homes. Malgrat que aquests nois, que ja havien accedit a atendre Regió7 en altres ocasions, es coneixen, la matinada de dimarts, 23 de juny, a dimecres, 24, no han coincidit en aquestes cites, ja que cadascun havia estat convocat a una reunió diferent. En canvi, la seva descripció de les últimes celebracions il·legals al territori i la valoració que n'han dut a terme a continuació han estat gairebé idèntiques.
Així, els joves han reconegut la seva "sorpresa" per "la varietat" i "l'abundància" dels estupefaents consumits als edificis aïllats, però regularment habitats, en què s'han aplegat a la regió aquests col·lectius per Sant Joan. Es tracta de narcòtics considerats altament perillosos, tant per les autoritats sanitàries com pels cossos i les forces de seguretat. No hi han faltat les catinones sintètiques, "imprescindibles" pels seus efectes: incrementen la capacitat de socialitzar, generen "eufòria" i augmenten "el plaer sexual", com detalla un d'aquests usuaris.
I n'hi havia de més classes. Algunes, com la metamfetamina, "són habituals" en aquests esdeveniments, tan extrems com clandestins, segons l'altre assidu consultat per a aquesta informació. De fet, amb aquest estimulant, que compta amb un elevat potencial d'addicció, "l'insomni "i "el desig" (carnal) estan "garantits", ha afirmat. La ketamina, una droga en retrocés en l'actualitat, ha estat present en una de les festes. La majoria dels practicants de chemsex en desconfien perquè corren el risc de "desconnectar-se", interpreten ambdós entrevistats.
El GHB i el GBL, que són depressors del sistema nerviós, han anat perdent popularitat igualment a Espanya. És probable que es desencadeni una sobredosi si són combinats inadequadament amb l'alcohol. No obstant això, la seva vigència s'ha reactivat, ni que sigui lleument, en aquesta revetlla. L'anomenada "cocaïna rosa", o "tusi en l'argot més avançat, és una altra substància "imprevisible", donat que en la seva composició es barregen elements que es van modificant sense seguir cap pauta ni patró. Però ara gaudeix d'un cert prestigi, si més no, a Catalunya.
Al llarg de les converses mantingudes aquest mateix matí, els dos joves han confessat que la cocaïna rosa ha estat un dels estupefaents que han ingerit a la nit. "La prenen els famosos, té glamur", ha resumit entre rialles un d'ells. El seu col·lega ha apuntat que ha esclatat "un incident molt desagradable" per culpa de l'aparició "d'una altra droga inesperada" a l'immoble on ell i la seva colla han apurat la matinada.
"Per sort, no han vingut els veïns o la policia", s'ha afanyat a aclarir. La vetllada d'entusiasme s'ha enllaçat amb el matí de ressaca. "Jo ja soc a l'estació -no n'especificarem el mitjà de transport per la seva petició expressa- per tornar a casa", ha xiuxiuejat aquest alumne universitari per acomiadar-se. L'altre, també estudiant, ha tornat a la festa després de l'espès parèntesi per a l'entrevista.
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