Detingut un jove de 17 anys de Lleida per atropellar mortalment el conductor d'un patinet i fugir
El noi està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí de l'Horta de Lleida, prop de la carretera N-230, durant la revetlla de Sant Joan. Segons fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i, a l'altura del camí de Cunillàs, va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Cap a les 20.25 hores, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquest dimecres a la matinada els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors.
El noi està acusat dels delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís de conduir.
La víctima, un home de 35 anys, va patir un fort impacte. Segons han explicat veïns de la zona, el patinet va quedar al voral del camí, mentre que el conductor va sortir projectat diversos metres més enllà, fins a un camp segat.
Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
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