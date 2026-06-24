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Mor un ciclista en un accident a l'N-340, a Pallejà

64 persones han mort aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

Detall d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra

Detall d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra / Agències

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ACN

Pallejà

Un ciclista ha mort aquest dimarts a la nit en un accident que ha tingut lloc al quilòmetre 1.242 de la carretera N-340, en terme municipal de Pallejà. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els serveis d'emergències han rebut l'avís del succés cap a dos quarts de nou. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut un xoc entre un turisme i la bicicleta, a causa del qual el ciclista ha mort. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret.

Segons les dades provisionals de l'SCT, des de principi d'any 64 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes i 22 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha 4 ciclistes, 8 vianants i 1 per un accident amb tractor.

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