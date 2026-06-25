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Almenys 32 morts i 700 ferits per dos terratrèmols a Veneçuela

Rodríguez ha parlat de "greus conseqüències", amb enderrocs d'edificis i alguns estats molt afectats

Destrosses causades a Caracas pel terratrèmol

Destrosses causades a Caracas pel terratrèmol / Juan Barreto / AFP

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ACN

Barcelona

Dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus han afectat Veneçuela aquesta matinada, provocant diverses víctimes mortals i ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha fet un primer balanç provisional assegurant que tenien comptabilitzades 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a l'espera de conèixer les dades d'algunes de les zones afectades. En una primera compareixença, Rodríguez ha parlat de "greus conseqüències", amb enderrocs d'edificis i alguns estats molt afectats. Veneçuela ha declarat l'estat d'emergència i ha demanat a tots els sanitaris que vagin als seus llocs de treballar per atendre els ferits.

Rodríguez ha enviat un missatge d'"unitat per salvar vides". Ha explicat que s'ha desconnectat el servei d'aigua domèstic, que s'ha suspès el metro i el ferrocarril per facilitar les tasques de rescat i que s'han suspès les classes i les activitats que no siguin essencials durant els pròxims dies.

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