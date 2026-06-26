Cinc detinguts d'un grup criminal internacional que tenia una plantació de marihuana a l'Anoia
El cultiu es feia en tres habitatges del Baix Llobregat, l’Anoia i el Garraf destinats exclusivament a aquesta activitat
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes i una dona, d’entre 35 i 55 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació ha permès desmantellar tres habitatges destinats exclusivament a la plantació de marihuana, ubicats a Pallejà, la Torre de Claramunt i Canyelles i gestionats per una mateixa organització criminal. Els agents han intervingut més de 2.000 plantes de marihuana i calculen una defraudació elèctrica en els tres domicilis de més de 140.000 euros. Aquest grup criminal internacional tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública i falsedat documental, entre altres.
La investigació va començar arran de diversos indicis relacionats amb possibles delictes contra la salut pública i connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica. Les gestions policials van permetre acreditar l'existència d'un grup criminal internacional estructurat, amb membres encarregats de proporcionar cobertura documental als immobles, cultivar i vigilar les plantacions, coordinar els subministraments i desplaçaments i dirigir l'activitat delictiva.
La Unitat d’Investigació de Sant Feliu de Llobregat va constatar la vinculació entre els tres habitatges situats a Pallejà, la Torre de Claramunt i Canyelles, tots ells habilitats exclusivament per al cultiu intensiu de marihuana. Mitjançant vigilàncies, seguiments i altres diligències d'investigació van identificar i detenir els principals responsables i van acreditar el funcionament coordinat de les tres plantacions.
Els agents van fer tres registres simultanis als immobles investigats, el 16 de juny. Durant els escorcolls van intervenir 2.383 plantes de marihuana en diferents fases de creixement i 51,5 quilos de cabdells ja secs i preparats per a la distribució. També van confirmar connexions il·legals a la xarxa elèctrica als tres habitatges i calculen una defraudació elèctrica d’uns 141.314 euros.
La investigació continua oberta per localitzar altres membres del grup criminal presumptament implicats en els delictes. Els cinc detinguts van passar a disposició judicial davant dels jutjats de guàrdia corresponents a cada població.
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