El darrer balanç eleva a almenys 235 els morts i 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela
L'estat de la Guaira és el que concentra més víctimes
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ACN
Barcelona
El ministre de Salut de Veneçuela, Carlos Alvarado, ha elevat a 235 els morts i a 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela, segons el darrer balanç fins a les 19.00 hores veneçolanes. En declaracions al canal Veneçolana Televisió, Alvarado ha explicat que entre els ferits la "majoria" són lleus, però que n'hi ha també de moderats i greus. El ministre ha concretat també que hi ha més de 5.000 professionals dedicats a l'atenció sanitària dels afectats. Alvarado ha explicat que l'estat de la Guaira és el que concentra més víctimes i ha detallat que allà s'estan habilitant hospitals de campanya.
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