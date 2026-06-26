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El darrer balanç eleva a almenys 235 els morts i 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela

L'estat de la Guaira és el que concentra més víctimes

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela / ACN

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ACN

Barcelona

El ministre de Salut de Veneçuela, Carlos Alvarado, ha elevat a 235 els morts i a 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela, segons el darrer balanç fins a les 19.00 hores veneçolanes. En declaracions al canal Veneçolana Televisió, Alvarado ha explicat que entre els ferits la "majoria" són lleus, però que n'hi ha també de moderats i greus. El ministre ha concretat també que hi ha més de 5.000 professionals dedicats a l'atenció sanitària dels afectats. Alvarado ha explicat que l'estat de la Guaira és el que concentra més víctimes i ha detallat que allà s'estan habilitant hospitals de campanya.

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El darrer balanç eleva a almenys 235 els morts i 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Veneçuela

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