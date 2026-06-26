Declaració com a testimoni
La terapeuta de la família Andic va exercir sense estar col·legiada com a psicòloga
Segons la llei, això suposa una falta administrativa que pot comportar sancions econòmiques i, a més, podria fer més difícil que invoqui al secret professional dimarts vinent davant el jutge
J. G. Albalat
La declaració de la terapeuta familiar de la familia Andic, Julia Lüderwalt, ha creat expectació davant el dilema de si pot acollir-se o no al seu secret professional, tal com ho va fer en el seu dia davant els Mossos d'Esquadra. També està citada la seva germana, que també col·laborava en la teràpia entre Isak Andic, el fundador de Mango i mort el 14 de desembre del 2024 en un accident a Montserrat, i el seu fill, Jonathan, investigat per presumpte homicidi per la mort del seu progenitor.
No obstant, segons ha pogut saber El Periódico, aquesta psicòloga no està col·legiada a Espanya, per la qual cosa, d’entrada, no pot exercir com a tal en els àmbits públic, privat, sanitaris, no sanitaris, ni tampoc en règim d’autònoma, segons marca la llei estatal 43/1979 sobre les escoles oficials de psicòlegs i la llei catalana de col·legis professionals. El nom i cognom de Julia Lüderwalt no consten en els col·legis professionals de psicòlegs d’Espanya, cosa que suposa una falta administrativa que pot comportar sancions econòmiques a l’haver exercit com a psicòloga. El seu rastre és pràcticament nul a internet, però en alguna web es presenta com a «metge, psicòloga i psicoanalista». Tampoc consta que Julia Lüderwalt estigui col·legiada com a metge a Espanya. Per la seva banda, a la seva targeta de visita es presenta simplement com a «psicoanalista».
En paral·lel, l’article 418 de la llei d’enjudiciament criminal permet al professional de la psicologia negar-se a declarar per deure de confidencialitat. No obstant, això no exclou que, en funció de les circumstàncies concretes del cas, l’autoritat judicial pugui ponderar el secret professional. Però a més, en el cas de Julia Lüderwalt, una psicòloga que exerceix sense estar col·legiada, tot i que continua tenint deure de confidencialitat sobre el que li explica un pacient, té més difícil invocar un secret professional. La falta de col·legiació pot debilitar la seva posició i, a més, pot obrir la porta a responsabilitat per exercici irregular de la professió. Finalment, en cas que Jonathan Andic ho autoritzés, Julia Lüderwalt sí que podria declarar davant la jutge de Martorell que instrueix el cas.
La viuda i un excursionista
Aquest dimarts, a més, la germana de Julia Lüderwalt, que pel que sembla va participar en la teràpia familiar, així com la viuda d’Isak Andic , Estefania Knuth, que va relatar a la policia la conflictivitat entre pare i fill. També ho farà un dels dos excursionistes que van auxiliar el fill del magnat de la moda després que aquest caigués per un barranc en un sender de Collbató.
Els investigadors consideren que la intervenció de la terapeuta en el conflicte familiar entre pare i fill és important per aclarir l’assumpte i esbrinar si, en algun moment, Jonathan va expressar una animadversió cap al seu progenitor fins al punt que pogués acabar amb la vida de l’empresari. La defensa sosté, no obstant, que va ser un accident.
Missatges de la investigació
Un dels missatges en els quals se sosté les sospites va ser el remès a mitjans de juliol del 2024 per Jonathan al seu pare, en el qual el fill de l’empresari deia: «Tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en què no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
Aquest és un dels principals indicis sobre la mala relació entre pare i fill. En aquest sentit, la defensa ha expressat que aquesta frase està «treta de context, ja que forma part d’un missatge més extens, que té un relat i to positiu de principi a final» i recorda que Jonathan Andic començava preguntant al seu pare sobre el seu viatge i dient-li que s’havia quedat «una mica preocupat amb allò de l’avió», per finalitzar amb el següent missatge: «Espero que disfrutis d’aquest estiu, t’envio molts petons».
Així, remarquen que dins de la causa judicial hi ha «nombroses frases i expressions que formen part d’un procés de teràpia on participaven més membres de la família». Allà és on juga un paper important la terapeuta que ara ha sigut citada a declarar com a testimoni. Aquest diari ha intentat posar-se en contacte, sense èxit, amb la terapeuta.
Tipus de teràpia
Sobre aquesta teràpia, els advocats de l’acusat remarquen que té «uns codis concrets en què s’anima els membres a expressar-se en un marc sempre metafòric» i assenyalen que la mateixa jutge va fer constar, en la interlocutòria que s’ordenava la presó per a Jonathan Andic, que en aquestes sessions de teràpia «es feien referències ‘metafòriques’ a la mort del pare com a punt d’inflexió per superar etapes de la vida».
A mitjans de juliol del 2024, cinc mesos abans de la mort de l’empresari, Jonathan envia aquest missatge a Isak: «Estic en plena marató treballat amb la Julia [la psicoterapeuta familiar] i no sé si tindré forces per poder recuperar-me aquest estiu. Ha, ha, ha, el que sí que vaig comprenent és que tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en què no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. A mesura que avanço en aquest intensiu esprint 'de treball conjunt amb la Julia, comprenc que era impossible sanejar la nostra relació. No em sorprèn que la corda gairebé es trenqués. Quan la Julia m’estava fent el diagnòstic recordo que ella em va dir: ‘Resi perquè el seu pare no mori fins que hagin passat les cronologies’. I ara entenc que la meva necessitat d’allunyar-me de tu era perquè no tenia la maduresa d’aprendre d’un pare amb tanta personalitat i amb les idees tan clares».
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