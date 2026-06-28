Accident aeri
Onze morts a l’estavellar-se una avioneta que anava a fer pràctiques de paracaigudisme a l’est de França
Els morts són cinc monitors, cinc alumnes i el pilot de l’aparell que s’ha precipitat sobre una avinguda de la localitat de Tomblaine, a prop de Nancy
Agencias
Onze persones han mort aquest diumenge a l’estavellar-se als afores de la ciutat de Nancy, a l’est de França, l’avioneta en què viatjaven per fer paracaigudisme, han informat les autoritats. El prefecte del departament, Yves Seguy, ha confirmat a la premsa que «en aquest moment» hi ha 11 víctimes mortals, sense que hi hagi hagut «efectes col·laterals» del sinistre.
Segons el mitjà local ‘L’Est Républicain’, els morts són cinc monitors, cinc alumnes i el pilot. D’acord amb el mateix mitjà, l’aparell accidentat és un Pilatus matriculat a Alemanya, utilitzat comunament per a salts en paracaigudes. Es desconeixen, de moment, les causes del sinistre.
En un missatge publicat en les xarxes socials, la prefectura de Meurthe i Mosel·la ha confirmat que en l’accident s’ha vist involucrat «un avió civil que s’havia enlairat de l’aeròdrom de Nancy-Essey». El sinistre ha tingut lloc cap a les onze del matí, a prop d’un supermercat Auchan a Tomblaine, en una avinguda limítrofa amb la zona comercial.
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