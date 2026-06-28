Intoxicació
L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
L’home, de Santpedor, treballava en el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del cos de la Generalitat
Laura Serrat
L’home de 46 anys que va morir enverinat a Manresa presumptament en mans de la seva parella era el santpedorenc Albert Santamaria, un bomber de la Generalitat de Catalunya que treballava en el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del cos. L’home va morir el febrer passat a l’Hospital de Manresa després que fos presumptament intoxicat per la seva parella, que era infermera a Manresa. La sospitosa va ser detinguda aquest dijous per part dels Mossos acusada d’un delicte d’homicidi i, posteriorment, el jutge l’ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança.
La mort sobtada de Santamaria el febrer passat va commocionar el cos dels Bombers de la Generalitat, que van fer una publicació en les xarxes socials en què elogiaven la seva carrera professional. El santpedorenc havia estat molts anys vinculat al parc de Terrassa i explicaven que la seva trajectòria havia estat marcada per «la vocació, l’entrega i el compromís». En la publicació, destacaven la seva trajectòria com a bomber sanitari, després d’haver estudiat infermeria, i la seva participació en campionats interns, nacionals i mundials d’excarceració de víctimes d’accidents de trànsit.
De fet, en una entrevista publicada en aquest diari l’any 2013, després de quedar com el tercer millor bomber infermer d’un torneig mundial d’excarceració de víctimes en accidents celebrat a Florida, Santamaria va explicar que va entrar als Bombers de la Generalitat l’any 2005, al parc de Prats de Lluçanès. A partir de llavors, va estudiar la carrera d’Infermeria i, quan la va acabar, va passar a ser bomber sanitari. En un accident amb ferits, és el bomber especialitzat a atendre les víctimes i a donar les instruccions precises a la resta de companys.
Durant l’entrevista, Santamaria va explicar que el fet de guanyar «va ser molt gratificant, perquè et recompensa la feina ben feta i tot l’esforç durant els entrenaments». Santamaria considerava que, com a bomber sanitari, en una intervenció, «has de valorar molt el tracte amb la víctima, i tenir un bon equip que t’ajudi a fer-ho».
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