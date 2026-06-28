Accident
Un mort i quatre ferits atropellats per un camió de recollida de residus a Pamplona
Una avaria mecànica al vehicle provoca un tràgic atropellament múltiple al Casc Antic
EFE
Una persona ha mort i unes altres quatre han resultat ferides, dues d'elles de caràcter greu, atropellades cap a les 15:45 hores d'aquest diumenge al carrer Navarrería del Casc Antic de Pamplona per un camió de recollida de residus, pel que sembla per un problema amb el sistema de frenada.
L'accident ha tingut lloc al pendent que baixa des de la catedral quan per causes que està investigant la Policia Municipal un camió ha envestit unes persones que es trobaven allí, segons ha informat el cap d'aquest cos, Antonio Sánchez.
La causa de l'accident sembla estar relacionada amb el sistema de frenada, si bé s'està investigant a què s'ha pogut deure.
Dos dels ferits, greus
Com a conseqüència de l'atropellament una persona ha mort al lloc. Una grua de grans dimensions ha accedit al carrer per moure el camió i procedir al seu rescat mentre els efectius d'emergències han traslladat a l'Hospital Universitari de Navarra dues persones ferides de pronòstic greu.
En el succés també han patit ferides lleus unes altres dues persones que han estat conduïdes una a l'hospital i una altra al centre Doctor San Martín.
La zona es troba acordonada per la Policia Municipal de Pamplona i la Policia Foral.
El lloc de l'accident és una zona molt concorreguda els dies festius a aquestes hores i pel que sembla aquest diumenge s'hi havien congregat nombroses persones que havien participat en la manifestació celebrada amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+.
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