Mor una noia de 18 anys per un despreniment a Sadernes, a la Garrotxa
L'excursionista, veïna de Badalona, va ser reanimada al lloc dels fets i traslladada en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona, on va acabar morint
Eva Batlle
Una excursionista de 18 anys va morir dissabte a l’Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d’una roca a Sadernes (Garrotxa). Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir les causes exactes del succés.
L’accident es va produir a primera hora de la tarda en aquest punt de Montagut i Oix. Pels volts de tres quarts de tres, els serveis d’emergències van rebre l’avís que una noia havia quedat ferida molt greu i inconscient després que li caigués una roca al damunt, segons fonts del serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
Un bomber fora de servei que es trobava a la zona va iniciar les maniobres de reanimació fins a l’arribada dels equips d’emergències. Amb el suport del SEM, van aconseguir estabilitzar inicialment la jove, que posteriorment va ser evacuada pels GRAE dels Bombers amb helicòpter.
La noia va ser traslladada fins al punt on l’esperava l’helicòpter medicalitzat del SEM, que la va portar d’urgència a l’Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, que va poder ser intubada, va arribar al centre hospitalari en estat crític. Finalment, va morir al mateix centre sanitari, confirmen des de l'equipament.
Restringit el pas
La jove tenia 18 anys i era veïna de Badalona. Arran del greu accident, aquest diumenge l’accés des del Gorg Blau en amunt estava restringit. Els Mossos d’Esquadra, que investiguen els fets, es van desplaçar diumenge amb els Agents Rurals sobre el terreny i mantenen obertes les diligències per determinar què va passar, confirmen des del cos policial.
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Via: Diari de Girona
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