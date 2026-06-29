Què fer si algú se t'apropa i et diu que el teu cotxe fa un soroll estrany: l'estafa del gat et pot deixar sense 800 euros
Aquest engany, força freqüent, consisteix en que els lladres es fan passar per mecànics i et volen fer creure que han de reparar el teu vehicle
Una de les estafes que més s'està estenent a les ciutats d'Espanya, segons la Policia Nacional, és la del gat, un engany que et pot arribar a costar fins a 800 euros si hi caus de quatre potes. Tot comença amb un estafador que es fa passar per mecànic. S’acosta als conductors per alertar-los d’una avaria al seu vehicle, però aquesta és falsa, no existeix i el vehicle funciona bé. Aprofitant el desconeixement sobre mecànica de les víctimes i al fet que es troben exposades al trànsit, els pot acabar cobrant entre 600 i 800 euros per una reparació inexistent.
Com funciona l’estafa del gat?
El modus operandi d'aquesta estafa és sempre molt similar. El primer pas, conegut com l'abordatge, és quan un desconegut s’acosta a la víctima dient frases com: “El teu cotxe fa un soroll estrany, soc mecànic. T’ho miro ràpid”. En aquell moment, passem al segon pas, l'anomenada falsa reparació: Ràpidament, l'individu treu un gat mecànic, aixeca el cotxe, manipula alguna part dels baixos i assegura que circular en aquelles condicions és molt perillós. Després d’una falsa revisió, trobem el tercer i últim pas conegut com l'extorsió: Després de la ràpida i àgil intervenció, l'estafador exigeix al conductor una quantitat de diners desproporcionada per la suposada "reparació" que acaba de fer, amenaçant o pressionant per cobrar en efectiu en aquell mateix moment.
Aquesta estafa juga amb la por i la urgència, cosa que fa que moltes víctimes caiguin a la trampa sense qüestionar-la.
El paper del “fals mecànic”
Aquest tipus de delinqüent utilitza una tàctica molt estudiada: generar confiança ràpidament, apel·lar a la seguretat personal i oferir una “solució immediata”. Fent d'aquesta manera que et qüestionis la gravetat del problema. Encara que sembli que està ajudant, en realitat està executant una maniobra perfectament planificada. En molts casos, no actuen sols, sinó en grups de fins a tres persones que col·laboren per crear una situació creïble i pressionar psicològicament la víctima.
Què passa si no portes diners en aquell moment?
Com que la suma que demanen sol ser elevada, és poc probable que la víctima porti a sobre tanta quantitat de diners. En aquest cas, l’estafador s’ofereix a acompanyar la persona fins a un caixer automàtic o fins i tot fins al seu domicili perquè li pugui pagar. Aquest detall ha estat clau perquè la Policia Nacional hagi detectat el patró en diverses denúncies. En aquests casos, l’agressor pot aprofitar el trajecte per continuar manipulant emocionalment la víctima o fins i tot per identificar dades personals o financeres.
La importància de no caure en l’engany
Les autoritats recomanen atentament no acceptar ajuda de desconeguts que assegurin ser mecànics sense una verificació prèvia. A més, insisteixen que, davant qualsevol sospita, el primer que s’ha de fer és trucar immediatament als serveis d'emergències per denunciar els fets. Com més aviat s’identifiqui l’engany, més fàcil serà detenir els estafadors i evitar noves víctimes. La Policia també recorda que ningú no s’ha de deixar pressionar per pagar al moment, i molt menys acompanyar un suposat tècnic a treure diners.
Consells de la policia Nacional per evitar l’estafa del gat
- Desconfia de qui et digui que el teu cotxe sona malament sense conèixer-te ni haver-lo revisat en un taller.
- No acceptis reparacions al carrer per part de desconeguts.
- No donis mai diners en efectiu ni acompanyis ningú a un caixer o a la teva llar sense una raó de pes i verificada.
- Truca immediatament als serveis d'emergències davant qualsevol intent d’estafa o comportament sospitós.
- Informa altres persones, especialment majors o conductors inexperts, que poden ser més vulnerables a aquest tipus d’engany.
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