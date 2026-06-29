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Investigació oberta

Els Mossos d'Esquadra busquen dos sospitosos de colar-se a una casa de colònies i fer tocaments a una menor

La Policia Catalana investiga un presumpte delicte d'agressió sexual en unes instal·lacions de Palamós la matinada del 27 de juny

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra / europa press

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Regió7

Barcelona

Els Mossos d'Esquadrainvestiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els fets, avançats per El País, van tenir lloc el 27 de juny, cap a les 6 de la matinada, en unes instal·lacions on se celebraven unes colònies d'estiu. Dues menors eren a l'habitació quan dos joves van entrar i es va produir l'agressió sexual, segons ha confirmat a Diari de Girona la Policia Catalana. Un hauria fet tocaments a una de les noies per sobre de la roba.

L'altra menor va ajudar la víctima en assabentar-se de la presència dels nois i va començar a cridar, fet que va provocar que els dos joves marxessin de l'habitació. Arran dels crits, es va poder alertar de la situació i els presumptes autors dels fets van abandonar el lloc.

Els Mossos de la comissaria de la Bisbal de l'Empordà mantenen una investigació oberta per identificar els dos joves i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas s'investiga com un presumpte delicte d'agressió sexual.

Els fets es van produir a la matinada, mentre les menors dormien a l'habitació de la casa de colònies. La investigació haurà de determinar com hi van accedir els dos joves, el motiu i si tenien cap vinculació amb el grup que hi estava allotjat.

Tot i que inicialment El País ha informat que els tocaments haurien afectat dos menors, des dels Mossos indiquen que la investigació oberta fa referència a una sola víctima i que només hi ha una denúncia presentada.

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Segons recull el mateix diari, diverses famílies dels menors que participaven a les colònies han criticat la gestió posterior dels fets i asseguren que, en un primer moment, se'ls va parlar d'un "incident" per l'entrada d'uns joves a les instal·lacions. Els pares també qüestionen, segons el mateix diari, que no hi hagués monitor despert vigilant les habitacions al moment dels fets.

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