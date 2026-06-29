Investigació oberta
Els Mossos d'Esquadra busquen dos sospitosos de colar-se a una casa de colònies i fer tocaments a una menor
La Policia Catalana investiga un presumpte delicte d'agressió sexual en unes instal·lacions de Palamós la matinada del 27 de juny
Regió7
Els Mossos d'Esquadrainvestiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els fets, avançats per El País, van tenir lloc el 27 de juny, cap a les 6 de la matinada, en unes instal·lacions on se celebraven unes colònies d'estiu. Dues menors eren a l'habitació quan dos joves van entrar i es va produir l'agressió sexual, segons ha confirmat a Diari de Girona la Policia Catalana. Un hauria fet tocaments a una de les noies per sobre de la roba.
L'altra menor va ajudar la víctima en assabentar-se de la presència dels nois i va començar a cridar, fet que va provocar que els dos joves marxessin de l'habitació. Arran dels crits, es va poder alertar de la situació i els presumptes autors dels fets van abandonar el lloc.
Els Mossos de la comissaria de la Bisbal de l'Empordà mantenen una investigació oberta per identificar els dos joves i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas s'investiga com un presumpte delicte d'agressió sexual.
Els fets es van produir a la matinada, mentre les menors dormien a l'habitació de la casa de colònies. La investigació haurà de determinar com hi van accedir els dos joves, el motiu i si tenien cap vinculació amb el grup que hi estava allotjat.
Tot i que inicialment El País ha informat que els tocaments haurien afectat dos menors, des dels Mossos indiquen que la investigació oberta fa referència a una sola víctima i que només hi ha una denúncia presentada.
Segons recull el mateix diari, diverses famílies dels menors que participaven a les colònies han criticat la gestió posterior dels fets i asseguren que, en un primer moment, se'ls va parlar d'un "incident" per l'entrada d'uns joves a les instal·lacions. Els pares també qüestionen, segons el mateix diari, que no hi hagués monitor despert vigilant les habitacions al moment dels fets.
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