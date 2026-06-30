Agressió
Detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals de Balaguer
Familiars de les víctimes retenen el presumpte agressor fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home hauria fet tocaments a dues nenes d'uns deu anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors li van recriminar els fets i el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que van procedir a la seva detenció. L'home va passar diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la Fiscalia.
Fonts judicials han detallat a l'ACN que el jutjat de guàrdia de Balaguer va acordar la prohibició d'aproximació i de comunicació amb les menors, i la prohibició d'entrar a les piscines municipals de la ciutat. A més, va retirar el passaport a l'investigat i li va prohibir sortir de l'estat espanyol. L'home també haurà de comparèixer periòdicament al jutjat.
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