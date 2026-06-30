Investigació dels Mossos
Jonathan Andic estava "bloquejat" i en "xoc" després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que se’l van trobar a Montserrat
Els dos testimonis han declarat aquest dijous davant la jutgessa de Martorell que du el cas
J. G. Albalat
Jonathan Andic estava «afectat, en xoc i bloquejat» després de la caiguda i mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi Mango, a la muntanya de Montserrat, el 14 de desembre del 2024. Així ho ha declarat un dels excursionistes que se’l va trobar i el va ajudar després de la caiguda. Ell i un segon testimoni que també va atendre Andic fill han testificat aquest dimarts als jutjats de Martorell, en el marc de la investigació que busca esbrinar si el pare va morir a causa d’una caiguda fortuïta o si va ser el fill qui el va empènyer.
Andic fill ja es trobava parlant amb el 112 quan un dels excursionistes se'l va trobar al sender de Collbató. El va acompanyar al pàrquing, a uns 10 minuts, a l’espera que arribessin els Bombers. I quan aquests van arribar, ell va marxar.
L'altre excursionista va parlar amb els serveis d’emergències per donar-los les coordenades del lloc de la caiguda.
Segons ha relatat, Jonathan Andic li va explicar que «anava davant» del pare i que va escoltar, darrere seu, unes «pedres» que queien. A parer d'aquest excursionista la ruta no és perillosa, però la zona on va caure Isak Andic és l’únic punt «on si rellisques, caus al buit». «Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, malgrat que no és un camí perillós», ha manifestat.
Els excursionistes, que no van declarar en seu policial, van rebre la setmana passava la notificació del jutjat.
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