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Mor ofegat un home de 83 anys en una platja de Salou

Els equips d'emergències han intentat reanimar-lo sense èxit

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / ACN / Àlex Recolons

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ACN

Salou

Un home de 83 anys ha mort aquest dimarts al migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat 'Diari de Tarragona'. Per causes que s'investiguen l'home hauria quedat inconscient a l'aigua. Tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat tres ambulàncies i a la platja hi havia servei de socorrisme.

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