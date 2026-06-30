Mor ofegat un home de 83 anys en una platja de Salou
Els equips d'emergències han intentat reanimar-lo sense èxit
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ACN
Salou
Un home de 83 anys ha mort aquest dimarts al migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat 'Diari de Tarragona'. Per causes que s'investiguen l'home hauria quedat inconscient a l'aigua. Tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat tres ambulàncies i a la platja hi havia servei de socorrisme.
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