La terapeuta de la família Andic declara durant tres hores com a testimoni davant la jutgessa
La durada de l'interrogatori fa pensar que Julia Lüderwaldt no s'ha acollit al seu secret professional
J. G. Albalat
Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, ha declarat aquest dimarts durant gairebé tres hores com a testimoni davant la jutgessa de Martorell, Raquel Nieto Galván, que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l'imperi Mango, que va morir després de precipitar-se per un barranc a Montserrat el 14 de desembre de 2024. La durada de l'interrogatori de la terapeuta, psicòloga que no està col·legiada a Espanya, fa pensar que finalment no s'ha acollit al seu secret professional, tal com s'havia especulat fins ara.
La jutgessa tenia un interès especial a interrogar Lüderwaldt per conèixer les males relacions entre pare i fill, així com la possible influència que aquesta terapeuta podia exercir sobre la família. La terapeuta duia una elegant jaqueta blanca i ulleres de sol. Després de la seva declaració, ha sortit escortada per dos Mossos d'Esquadra, que l'han acompanyada fins a un taxi. Un d'ells li ha obert la porta. La seva germana, que l'ajudava en la teràpia entre Jonathan i el seu pare, també ha estat citada a declarar i ho ha fet durant 45 minuts. La terapeuta, que ha estat sotmesa a un detallat interrogatori per part de la fiscal Teresa Yoldi, no ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació.
Els excursionistes
Aquest dimarts també han declarat com a testimonis davant la jutgessa els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic a Montserrat després de la caiguda del seu pare i que el van ajudar, així com la vídua d'Isak Andic, la golfista professional Estefania Knuth. Segons un dels excursionistes, Jonathan estava "afectat, en estat de xoc i bloquejat" després de la caiguda i la mort del seu pare. Jonathan Andic ja estava parlant amb el 112 quan aquests excursionistes es van trobar amb ell al sender de Collbató. Van ser ells qui van parlar amb els serveis d'emergències per facilitar-los les coordenades del lloc de la caiguda.
A més, un d'aquests excursionistes va acompanyar Jonathan fins a l'aparcament "per humanitat" i van trigar uns deu minuts a arribar-hi. Allà, Jonathan i ell van esperar que arribessin els Bombers. Quan hi van arribar, l'excursionista va abandonar el lloc, es va reunir amb el seu altre amic i va continuar la ruta.
Segons un d'aquests excursionistes, Jonathan li va explicar que "anava al davant" del seu pare i que va sentir, darrere seu, unes "pedres" que queien. La ruta no és perillosa, però la zona on va caure Isak Andic és l'únic punt "on, si rellisques, caus al buit". "Entenc que és un camí en què, si perds la traça, caus i no tens on agafar-te, tot i que no és un camí perillós", ha manifestat un dels excursionistes. Els excursionistes, que en el seu moment no van declarar davant la policia, van rebre la setmana passada la notificació del jutjat.
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