Al costat de la Diputació
Més de 40 ferits en un accident d’autocar a Lleida, quatre d’ells en estat crític
Pere Navarro, director de la DGT: «La balisa V16 va ser un encert total, són tot avantatges i venen de l’estranger a copiar-la»
David López Frías
Més de 40 persones han resultat ferides en un accident d’autocar a la rambla de Ferran de Lleida, a prop de la Seu Vella. El succés ha tingut lloc al voltant de les 07.30 hores d’aquest dijous, quan el vehicle ha xocat contra un altre de gran volum i ha col·lidit contra la façana de la Diputació i una parada d’autobús.
En aquesta trajectòria l’autocar ha atropellat diverses persones, algunes de les quals han resultat ferides greus. De fet, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha anunciat en un primer balanç quatre afectats en estat crític i set en estat menys greu. La resta, més de 30, revestien problemes de menor consideració.
Al lloc dels fets s’han desplaçat diverses unitats tant de la policia municipal com d’emergències. Els ferits més greus han sigut traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova, mentre que davant l’edifici de la diputació han treballat des de primera hora 12 unitats del SEM, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat 11 dotacions.
Tot i que el succés s’està investigant, la primera hipòtesi apunta a una errada en la conducció. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat tot el seu suport als afectats i als seus familiars així com a l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a través de les xarxes socials.
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'