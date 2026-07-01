Almenys 35 ferits, quatre de molt greus, en el xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a Lleida
Un total d'11 dotacions de Bombers s'han desplaçat al lloc de l'accident
L'autobús cobria la ruta entre Lleida i la Granja d'Escarp
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ACN
Lleida
Almenys unes 35 persones han resultat ferides després que un autobús hagi xocat aquest dimecres al matí contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida, segons fonts de la Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida.
Del total d'afectats, quatre són ferits molt greus, que ja han estat evacuats, sis menys greus i 25 lleus. L'avís s'ha rebut al 112 a les 7.16 hores. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 11 dotacions.
L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de Lleida, quan ha xocat a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran.
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