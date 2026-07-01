ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La conductora de l’autobús accidentat a Lleida feia poc que treballava a l’empresa i anava acompanyada d’un instructor
El conductor veterà és un dels 46 ferits en l’accident. A bord hi viatjaven 55 persones
Ha xocat contra un altre vehicle de gran volum i ha col·lidit contra la façana de la Diputació i una parada
David López Frías
La conductora de l’autobús accidentat aquest dimecres al matí a Lleida feia poc temps que treballava a l’empresa, Autocars Gamón, i viatjava acompanyada per un instructor, segons han explicat diverses fonts a l’ACN.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ho ha confirmat i ha indicat que l’instructor, un conductor veterà, és un dels ferits més greus de l’accident. En total, 46 persones han resultat ferides, entre elles quatre en estat crític.
Advertències prèvies
Segons ha pogut saber l’ACN, alguns dels passatgers han explicat als serveis d’emergència que la conductora portava pocs dies al volant d’aquest autobús, que cobreix el trajecte entre Lleida i la Granja d’Escarp, i que en alguna ocasió havia sigut advertida per excés de velocitat durant la conducció.
El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 07.30 hores d’aquest dijous, quan l’autobús ha xocat contra un altre vehicle de gran volum i ha col·lidit contra la façana de la Diputació i una parada d’autobús. Les primeres hipòtesis apunten a una fallada de la conductora.
En aquesta trajectòria l’autocar ha atropellat diverses persones, algunes de les quals han resultat ferides greus. El primer balanç oficial és de quatre ferits en estat crític i set més en estat menys greu.
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