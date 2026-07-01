Ensurt entre el veïnat d'Odèn per un incendi que crema a les portes del poble
El foc va començar poc abans de 3/4 de 10 de la nit i van conseguir apagar-lo tres hores després
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Manresa
Un incendi va sorprendre els veïns de Llinars, a Odèn, aquest dimarts a la nit. Les flames es van originar prop de les 21.39 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís. El foc cremava un marge a tocar de les cases del poble.
Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar ràpidament amb sis dotacions que van aconseguir controlar l'incendi després de tres hores de treball i abans que arribés a afectar cap habitatge.
El cos d'emergències estima que es van arribar a cremar entre 2.500 i 3.000 metres quadrats de vegetació i no hi va haver ferits ni afectacions als domicilis.
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