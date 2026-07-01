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Ensurt entre el veïnat d'Odèn per un incendi que crema a les portes del poble

El foc va començar poc abans de 3/4 de 10 de la nit i van conseguir apagar-lo tres hores després

Imatge de l'incènci a Odèn a pocs metres de les cases

Imatge de l'incènci a Odèn a pocs metres de les cases / ADF

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un incendi va sorprendre els veïns de Llinars, a Odèn, aquest dimarts a la nit. Les flames es van originar prop de les 21.39 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís. El foc cremava un marge a tocar de les cases del poble.

Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar ràpidament amb sis dotacions que van aconseguir controlar l'incendi després de tres hores de treball i abans que arribés a afectar cap habitatge.

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El cos d'emergències estima que es van arribar a cremar entre 2.500 i 3.000 metres quadrats de vegetació i no hi va haver ferits ni afectacions als domicilis.

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Ensurt entre el veïnat d'Odèn per un incendi que crema a les portes del poble

Ensurt entre el veïnat d'Odèn per un incendi que crema a les portes del poble
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