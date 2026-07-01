Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana
L'home ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron
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ACN
Santa Sussana
Un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta càmper en un càmping de Santa Susana, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. L'avís a emergències s'ha fet a les 2.57 hores d'aquest dimecres i el SEM, que ha activat tres ambulàncies, ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron.
Les flames han afectat també una tanca de fusta, el plàstic exterior d'una caravana i una tenda iglú i els Bombers hi han desplaçat dues dotacions.
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