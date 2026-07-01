La fiscalia demana set anys de presó per a un menor per matar un home amb un llevataps en una parada de bus a Castelldefels
La defensa de l’acusat reclama l’absolució a l’assegurar que la víctima i una altra persona el van agredir prèviament i ell es va defensar
Germán González
El 17 de setembre la Secció de Menors dels Tribunals d’Instància de Barcelona jutjaran D. C. per una agressió mortal ocorreguda la matinada del 18 de juliol del 2025 a la parada de Castelldefels del NitBus N16. La fiscalia demana una pena de set anys d’internament per homicidi en un centre de menors per al processat, que quan van succeir els fets tenia 16 anys, mentre que l’acusació particular reclama vuit anys per un delicte d’assassinat. La defensa de D. C., exercida per Daniel Salvador de Vosseler Abogados, demana la seva absolució a l’entendre que va actuar en legítima defensa per repel·lir una agressió de dues persones.
D. C. anava en l’N16 la matinada del 18 de juliol del 2025 quan va iniciar una discussió amb la víctima, Lohtaksh W., i amb un amic que l’acompanyava. L’enfrontament va acabar en una baralla a la parada de Castelldefels, tal com es pot comprovar en les imatges del Nitbus aportades. En aquell moment, D. C, va utilitzar un llevataps per defensar-se i el va clavar a la víctima a la cama. No obstant, es va tractar d’una ferida mortal, ja que va afectar l’artèria i vena poplíties, que són al genoll. Lohtaksh va morir poc després a l’hospital.
Després del crim, el sospitós es va traslladar a Turquia, país del qual és originària la seva família, tot i que mesos més tard va tornar i es va entregar al jutjat acompanyat del seu lletrat. Està internat en un centre de menors des del gener esperant la celebració del judici el 17 de setembre. La seva defensa remarca que D. C. va actuar per repel·lir una agressió física prèvia després de ser tirat a terra i que va utilitzar «un petit llevataps del negoci familiar dirigit a una zona no vital». Aquest dimarts va fracassar un intent de conciliació entre les dues parts.
Daniel Salvador, responsable de l’àrea Penal de Vosseler Abogados, i que exerceix la defensa del menor D. C., ha assenyalat la impossibilitat d’arribar a un acord a causa de l’absoluta discrepància entre les qualificacions jurídiques de les parts. L’escrit del lletrat remarca que la víctima i el seu amic van discutir amb l’acusat, i que «van esperar el menor al descendir a la plaça Colom de Castelldefels amb la intenció de continuar l’enfrontament».
«Tal com reflecteixen les imatges (del retrovisor del conductor), els dos joves van agredir físicament D. C., clavant-li cops i empentes fins a fer-lo caure a terra, i el van deixar en una situació de completa indefensió», assenyala l’escrit de la defensa, que afegeix que en aquell moment el menor, «amb l’única finalitat de repel·lir l’agressió i escapolir-se de l’atac, va extreure un petit llevataps i el va dirigir cap a una extremitat inferior de la víctima, una zona manifestament no vital. Desgraciadament, l’impacte va arribar de manera fortuïta a la zona posterior del genoll (arteria i vena poplíties), i va provocar una hemorràgia massiva que va causar que el jove morís posteriorment a l’hospital».
Per això, l’advocat remarca que l’acusat no va tenir intenció de matar i afegeix que «resulta inviable exigir que un menor de 16 anys pogués preveure que una lesió defensiva a una cama pogués desencadenar un xoc hemorràgic de conseqüències fatals». Per això, reclama que s’ha d’absoldre D. C. tant per la legítima defensa feta servir per repel·lir l’agressió així com per «la situació de pànic i desemparament patida pel jove davant dos atacants».
El Tribunal de Menors de Barcelona haurà de determinar si l’acció de D. C. va ser «una resposta purament reactiva i instintiva de supervivència davant una agressió física il·legítima», tal com assenyala Daniel Salvador, o bé un assassinat com consideren els advocats de la víctima.
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