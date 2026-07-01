Mor una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a Sant Sadurní d'Anoia
70 persones han mort a les carreteres interurbanes catalanes aquest any
ACN
R. N. M., veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys, ha mort aquest dimecres al migdia en un xoc frontal entre el cotxe que conduïa i un camió al quilòmetre 0,5 de la carretera BV-2244, en terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia. El Servei Català de Trànsit ha explicat que l'avís del succés s'ha rebut a les 13.24 h. Les causes de la col·lisió estan sota investigació. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la calçada en tots dos sentits fins a les 16.00 h, s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 26 de les quals eren ocupants de turismes, furgonetes o camions.
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