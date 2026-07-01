La terapeuta dels Andic va tractar amb pare i fill el conflicte pel cost del casament del primogènit
La parella del magnat de la moda va declarar davant la jutgessa que, quan Jonathan la va trucar després del sinistre, el va instar a avisar immediatament els serveis d'emergències
J. G. Albalat / Marta Català / Germán González
La terapeuta Julia Lüderwaldt va abordar amb Isak i Jonathan Andic les discussions que mantenien pare i fill pel cost del casament del primogènit amb Paula Nata, segons les fonts consultades per El Periódico, del grup editorial de Regió7. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas considera que l'«obsessió» de Jonathan Andic pels diners és una de les possibles motivacions del presumpte homicidi del seu pare.
Els conflictes econòmics eren un dels principals fronts de la teràpia que Lüderwaldt va fer amb la família Andic. I entre aquests hi havia la qüestió del casament. Mentre el fundador de Mango oferia una quantitat elevada al seu fill per cobrir les despeses de la cerimònia, Jonathan no hi estava d'acord, segons la informació a la qual ha tingut accés aquest diari.
El magnat de la moda es va queixar a la terapeuta de les dificultats que tenia amb el seu fill per acordar els detalls del casament d'aquest amb la influencer Paula Nata, actual esposa de Jonathan Andic. Fins al punt que l'empresari considerava que el seu fill podria «frustrar» la cerimònia que ella desitjava. La parella es va casar el setembre del 2024, tres mesos abans de la mort de l'empresari, en una cerimònia civil íntima.
El casament no era l'únic assumpte econòmic que enfrontava pare i fill. Un altre dels motius que assenyalen els investigadors és la constitució d'una fundació per gestionar el patrimoni d'Isak Andic després de la seva mort, fet que implicava un canvi de testament. Un tercer motiu era la petició del primogènit de rebre «l'herència en vida», segons recull la interlocutòria de la jutgessa.
La terapeuta, que va declarar dimarts passat durant gairebé tres hores, va explicar a la jutgessa en què havia consistit aquella teràpia i va reconèixer que va intercedir perquè Isak Andic cedís al seu fill una quantitat important de diners amb l'objectiu que tingués «independència econòmica» per emprendre negocis pel seu compte i, d'aquesta manera, guanyar autonomia personal i allunyar-se de l'ombra del seu pare. Julia Lüderwaldt també va admetre que va advertir que abandonaria la teràpia si el magnat de la moda no accedia a aquesta petició, que, segons el seu parer, podia posar fi al conflicte entre pare i fill.
«Truca als serveis d'emergències»
Per la seva banda, Estefanía Knuth, parella d'Isak Andic, va declarar dimarts davant la jutgessa que va «animar» l'empresari a passejar amb el seu fill aquell 14 de desembre del 2024 per Montserrat per acostar posicions i parlar de la seva relació. El magnat de la moda va morir aquell dia després de caure per un barranc d'uns 100 metres mentre caminava amb el seu fill, que està sent investigat per un presumpte delicte d'homicidi.
Segons va explicar davant la magistrada, la primera persona a qui Jonathan va trucar va ser ella mateixa. Després que l'empresari es precipités pel barranc, Jonathan va telefonar primer a la parella del seu pare. Ella, que s'havia quedat en un aparcament proper, li va respondre: «Truca als serveis d'emergències».
Knuth va declarar dimarts passat com a testimoni durant dues hores i quart. Va ser precisament ella qui, en la seva declaració davant dels Mossos d'Esquadra, va explicar la mala relació que durant un temps havien mantingut Isak Andic i el seu fill gran, una circumstància que posteriorment ha quedat acreditada pels missatges intercanviats entre pare i fill i pels enviats a la terapeuta que tractava la família, segons fonts de la investigació.
En la seva declaració, però, la parella d'Isak Andic va precisar que la relació entre pare i fill «tenia alts i baixos», però que en el moment del sinistre era bona, fet que, segons les fonts consultades, allunyaria els dubtes sobre una possible intencionalitat. En aquest sentit, la jutgessa va acordar, després del seu interrogatori, fer una còpia del telèfon mòbil de Knuth perquè fos analitzat i per aprofundir en el que va passar aquell 14 de desembre.
Després de la mort d'Isak Andic, Knuth no va estar d'acord amb la part de l'herència que li corresponia. De fet, hauria intentat pactar amb els tres fills del fundador de Mango, hereus del patrimoni, una quantitat més favorable i superior a l'establerta. El testament d'Isak Andic recollia la voluntat que l'herència es repartís a parts iguals entre els seus tres fills —Jonathan, Sarah i Judith— i que determinades persones rebessin una altra part del llegat. La primera part equival a tot el seu patrimoni —l'empresa Mango, embarcacions, obres d'art, immobles i també els seus deutes—, mentre que la segona consisteix en una quantitat específica destinada a les persones que el difunt va decidir lliurement. Knuth es troba entre aquestes persones.
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'