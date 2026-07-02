Interrogatoris per presumpte homicidi
Les germanes de Jonathan Andic: «El meu germà no té cap obsessió pels diners»
Judith i Sarah Andic declararan aquest divendres davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango en caure per un barranc a Montserrat
J. G. Albalat
Les germanes de Jonathan Andic, el primogènit d’Isak Andic, fundador de Mango, mort el 14 de desembre de 2024 en caure per un barranc a Montserrat, compareixeran aquest divendres davant la jutgessa de Martorell Raquel Nieto, que investiga el presumpte homicidi del magnat de la moda a mans del seu fill.
Judith i Sarah declararan com a testimonis i hauran de respondre les preguntes de la jutgessa, de la fiscal Teresa Yoldi i dels advocats de Jonathan, Cristóbal Martell i Sebastián de Juan. «El meu germà no té cap obsessió pels diners», van assegurar totes dues quan van declarar davant dels Mossos d’Esquadra els dies 22 i 23 de setembre de l’any passat. Caldrà veure si aquest divendres mantenen o matisen el que van dir aleshores. També declararà aquest divendres un psiquiatre que va visitar en una ocasió pare i fill a petició de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.
Jonathan Andic va assegurar que no tenia desavinences amb el seu pare, però els missatges de WhatsApp recuperats del telèfon mòbil d’Isak Andic demostren «tot el contrari», segons el relat de la jutgessa en la interlocutòria de presó eludible sota una fiança d’un milió d’euros, quantitat que el primogènit va dipositar en 20 minuts.
Un dels motius d’aquesta mala relació, recull la interlocutòria, és «l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar una herència en vida» al seu pare. Isak Andic «es va veure obligat a acceptar» aquesta petició «per continuar tenint relació amb el seu fill», una actitud propiciada per la terapeuta de la família, va precisar la magistrada.
Judith Andic: «Ens va reunir als tres germans i ens va explicar que tenia la intenció de crear una fundació»
Aquesta «obsessió pels diners» és un dels eixos de la investigació, no només per aquest fet, sinó també per la intenció de l’empresari de canviar el testament per crear una fundació —que la seva mort va impedir constituir oficialment— amb la finalitat de gestionar el seu patrimoni després de la seva mort.
Tant Judith com Sarah van negar rotundament davant dels Mossos que el seu germà tingués obsessió pels diners i totes dues van admetre que el seu pare sí que havia comentat als tres fills que crearia una fundació.
«Ens va reunir als tres germans i ens va explicar que tenia la intenció de crear una fundació de la qual formaríem part», va explicar Judith als agents, segons recull el recurs presentat pels advocats de Jonathan contra la interlocutòria de presó eludible sota fiança del passat 19 de maig, quan el primogènit del magnat de la moda va ser detingut pel presumpte homicidi.
El testament
Les dues filles de l’empresari van reconèixer que coneixien el contingut del testament d’Isak Andic.
«El meu pare era molt cristià i ens va explicar, i sabíem perfectament, com estava distribuït el testament», va subratllar Judith, que va recordar que això va passar «més o menys» el 2023.
«El meu pare no tenia cap intenció ni cap pensament de desheretar Jonathan», va afegir en la seva declaració davant dels Mossos.
Segons la seva opinió, la relació entre el primogènit de l’empresari i el seu pare, contràriament al criteri de la jutgessa i de la fiscal, «era bona» i, si alguna vegada els havia vist discutir, havia estat «com en qualsevol família, alguna topada, però res greu», per reiterar després: «Algun frec, res greu».
Per a ella, el seu germà era «una persona molt estable» que «ha fet un treball molt important de maduresa» i que, «avui dia, diria que és una persona molt reflexiva i poc impulsiva».
«El meu pare era molt cristià i ens va explicar, i sabíem perfectament, com estava distribuït el testament», va afirmar la germana de Jonathan.
Sarah, l’altra germana de Jonathan, també va fer, igual que Judith, una defensa tancada del seu germà, una defensa que es manté i que es preveu que repeteixi en la seva declaració d’aquest divendres davant la jutgessa.
Les versions de Judith i Sarah són similars, sense cap discrepància, tant sobre la voluntat del seu pare de crear una fundació com sobre el coneixement del testament d’Isak. Sarah explica que el seu pare en va parlar amb els seus fills «en diverses ocasions». Una versió, la de les germanes, que contrasta amb la que va oferir dimarts Estefanía Knuth, que va declarar que l’empresari volia canviar el testament i crear una fundació i que això «ho canviava tot».
Altres membres de la família Andic, com el germà de l’empresari difunt, o amics del finat —que encara no han estat citats per la jutgessa a declarar—, asseguren que la relació entre el pare i el fill «era bona».
El conseller delegat de Mango, Toni Ruiz Tubau, que tampoc no ha estat citat fins ara per la jutgessa, va assegurar als Mossos sobre la relació entre Isak i Jonathan: «S’estimaven molt». Sí que va admetre que el 2015 van tenir diferències professionals, però que les van resoldre «amb afecte i respecte». «Isak admirava molt Jonathan», va insistir.
Ruiz va recordar que el fundador de la companyia i el seu fill li havien comentat que estaven «acabant de definir com seria la sortida de Jonathan de la companyia», perquè es volia «separar la família de la part executiva de l’empresa». «Hi havia la voluntat de preparar Jonathan perquè fos un millor accionista i una de les conseqüències era deixar les funcions executives», va remarcar, alhora que va afirmar que mai no havia sentit Isak Andic dir que volgués desheretar el seu primogènit, tot i que sí que coneixia la voluntat de l’empresari difunt de crear una fundació.
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