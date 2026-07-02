Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo
El delinqüent porta més d'un any fugit de la justícia
Clara Dalmau Merencio
Fa més d'un any, l'Audiència Provincial de Cadis va emetre una ordre de cerca i captura contra el líder del clan del narcotràfic dels Pantoja, Jesús Heredia Heredia. El delinqüent va aprofitar un permís penitenciari d'un cap de setmana per fugir. Un cop acabat el permís, no va tornar al centre penitenciari.
Tres tatuatges
Actualment, El Pantoja continua fugit de la justícia i és un dels delinqüents més buscats d'Espanya. De fet, la Policia Nacional ha difós una alerta pública a través de les xarxes socials per demanar la col·laboració de la ciutadania per localitzar-lo.
«Hi ha uns tatuatges que aquest estiu no poden passar desapercebuts», explica un agent mentre mostra diversos tatuatges d'Heredia. Les imatges mostren tres dissenys diferents, un dels quals és el seu propi nom: Jesús.
El policia assegura que, en aquesta època de tanta calor, el fugitiu durà els tatuatges a la vista i que, «si estira la tovallola al teu costat, potser el reconeixeràs».
Canvi d'imatge
Els tatuatges són la manera més fàcil i eficaç d'identificar El Pantoja, ja que, a causa de la pressió policial, Heredia «podria haver modificat deliberadament el seu aspecte físic». De fet, la Policia ha difós una imatge generada amb intel·ligència artificial que mostra quin podria ser l'aspecte actual del delinqüent.
Les autoritats recorden que «la teva col·laboració és important» i demanen que, si algú el localitza, truqui al 091 o enviï un correu electrònic a losmasbuscados@policia.es.
El «Messi de l'haixix»
Jesús Heredia és un dels lloctinents d'Abdellah El Haj, conegut com el «Messi de l'haixix», i acumula un ampli historial delictiu. La seva activitat criminal consistia a controlar bona part de l'entrada d'haixix a través de l'estret de Gibraltar. El Pantoja complia una condemna de cinc anys de presó i, quan va fugir, el 2025, es trobava en el tercer any d'empresonament.
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