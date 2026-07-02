Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
IctusTour de França a BarcelonaPilar CancelaTerapeuta dels AndicMikaFesta del TomàquetControls policials
instagramlinkedin

Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo

El delinqüent porta més d'un any fugit de la justícia

Cartell policial amb els fugitius més buscats per la Policia Nacional. El Pantoja és el del centre de la fila superior

Cartell policial amb els fugitius més buscats per la Policia Nacional. El Pantoja és el del centre de la fila superior / Policia Nacional

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Clara Dalmau Merencio

Barcelona

Fa més d'un any, l'Audiència Provincial de Cadis va emetre una ordre de cerca i captura contra el líder del clan del narcotràfic dels Pantoja, Jesús Heredia Heredia. El delinqüent va aprofitar un permís penitenciari d'un cap de setmana per fugir. Un cop acabat el permís, no va tornar al centre penitenciari.

Tres tatuatges

Actualment, El Pantoja continua fugit de la justícia i és un dels delinqüents més buscats d'Espanya. De fet, la Policia Nacional ha difós una alerta pública a través de les xarxes socials per demanar la col·laboració de la ciutadania per localitzar-lo.

«Hi ha uns tatuatges que aquest estiu no poden passar desapercebuts», explica un agent mentre mostra diversos tatuatges d'Heredia. Les imatges mostren tres dissenys diferents, un dels quals és el seu propi nom: Jesús.

El policia assegura que, en aquesta època de tanta calor, el fugitiu durà els tatuatges a la vista i que, «si estira la tovallola al teu costat, potser el reconeixeràs».

Canvi d'imatge

Els tatuatges són la manera més fàcil i eficaç d'identificar El Pantoja, ja que, a causa de la pressió policial, Heredia «podria haver modificat deliberadament el seu aspecte físic». De fet, la Policia ha difós una imatge generada amb intel·ligència artificial que mostra quin podria ser l'aspecte actual del delinqüent.

Les autoritats recorden que «la teva col·laboració és important» i demanen que, si algú el localitza, truqui al 091 o enviï un correu electrònic a losmasbuscados@policia.es.

Notícies relacionades

El «Messi de l'haixix»

Jesús Heredia és un dels lloctinents d'Abdellah El Haj, conegut com el «Messi de l'haixix», i acumula un ampli historial delictiu. La seva activitat criminal consistia a controlar bona part de l'entrada d'haixix a través de l'estret de Gibraltar. El Pantoja complia una condemna de cinc anys de presó i, quan va fugir, el 2025, es trobava en el tercer any d'empresonament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
  2. La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
  3. L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
  4. Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
  5. Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
  6. Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
  7. Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
  8. Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor

Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo

Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo

Dos incendis de contenidors en menys de vint minuts a Manresa: ja en són nou en una setmana

Dos incendis de contenidors en menys de vint minuts a Manresa: ja en són nou en una setmana

El Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona

El Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona

Els gossos ideals per a nens: les races més familiars i l’error que molts pares cometen

Els gossos ideals per a nens: les races més familiars i l’error que molts pares cometen

Laura Lobo, advocada: «En principi, no. Si els pares no ho volen, l'ús previ de l'habitatge no forma part de l'herència»

Laura Lobo, advocada: «En principi, no. Si els pares no ho volen, l'ús previ de l'habitatge no forma part de l'herència»

Totes les fires i festes de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana

Totes les fires i festes de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Rescaten un supervivent dels terratrèmols després de vuit dies sota la runa

Rescaten un supervivent dels terratrèmols després de vuit dies sota la runa
Tracking Pixel Contents