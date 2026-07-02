Un incendi a Canet de Rosselló obliga a evacuar tres càmpings i desallotjar més d'un miler de persones
El foc avança empès per la tramuntana en direcció sud-est i fa anul·lar vols a l'aeroport de Perpinyà
ACN
Un incendi a Canet de Rosselló ha obligat a evacuar prop d'un miler de persones de tres càmpings i de la zona portuària. Segons informa la Prefectura dels Pirineus Orientals en un comunicat, el foc s'ha declarat poc abans de les dues del migdia i, atiat per la tramuntana i les condicions climatològiques desfavorables, ha travessat el riu Tet i s'ha propagat ràpidament fins als càmpings Le Brasilia i Le Marina. També ha saltat la carretera departamental RD-81. La Prefectura adverteix que la situació continua sent desfavorable i que foc continua avançant en direcció sud-est, cap a la zona portuària. Davant aquesta evolució, el prefecte dels Pirineus Orientals fa una crida a la població perquè no s'acosti a la zona afectada.
Els plans municipals d'emergència dels municipis de Canet de Rosselló i Santa Maria de la Mar s'han activat cap a les dues de la tarda. Els 250 residents del càmping Le Sainte-Marie han estat traslladats al pavelló municipal, mentre que unes 500 persones allotjades als dos càmpings de Canet de Rosselló han estat evacuades inicialment fins a la platja Nord. Allà, les autoritats també han habilitat un servei marítim per continuar l'evacuació dels campistes fins al centre d'acollida Moudat.
Paral·lelament, han desallotjat 250 empleats de la zona del port de Canet. Segons el primer balanç de la prefectura, no consta cap persona ferida.
En les tasques d'extinció hi treballen més de 200 bombers amb 35 vehicles terrestres i quatre mitjans aeris. També s'han mobilitzat efectius de la gendarmeria per assegurar la zona i la brigada nàutica per donar suport a les evacuacions. La carretera RD-81 ha quedat tallada entre Canet de Rosselló i Sant Llorenç de la Salanca.
La prefectura adverteix que la situació continua sent desfavorable i que, a causa de la força de la tramuntana, el foc continua avançant en direcció sud-est, cap a la zona portuària. Davant aquesta evolució, el prefecte dels Pirineus Orientals ha fet una crida a la població perquè segueixi les indicacions dels serveis d'emergència, eviti desplaçar-se a la zona afectada, no col·lapsi els telèfons d'emergència amb trucades innecessàries i s'informi únicament a través dels canals oficials.
L'Ajuntament de Canet de Rosselló ha informat que els càmpings Le Brasilia i Le Marina han quedat "greument afectats per les flames", tot i que remarca a través de les xarxes socials que no hi ha cap persona ferida i que "tothom està sa i estalvi". El consistori ha habilitat diversos punts de reunió per als campistes evacuats. El consistori també ha anunciat el tancament temporal de les platges perquè els equips de socorrisme s'han mobilitzat per donar suport a les tasques d'emergència.
El fum de l'incendi també afecta el trànsit aeri i, segons consta al web de l'aeroport de Perpinyà, ha obligat a anul·lar vols que enllaçaven la ciutat amb Brussel·les, Londres i París.
Les flames continuen avançant i, segons recullen les imatges publicades per alguns mitjans de comunicació francesos, ja han arribat fins al port, on cremen diverses embarcacions.
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