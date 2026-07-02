Mor una jove de Gelida de 17 anys mor atropellada per un camió a l'AP-7, a Castellví de Rosanes
La noia viatjava de passatgera en una motocicleta que s'ha accidentat i, posteriorment, ha estat colpejada pel vehicle pesat
Una noia de 17 anys que viatjava d'acompanyant en una motocicleta ha mort aquest dijous a la nit en un accident de trànsit a l'AP-7, a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat). La víctima era veïna de Gelida (Alt Penedès).
Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc a les 00.10 h, al punt quilomètric 172,6 de l’AP-7, en sentit sud. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera d’aquest vehicle de dues rodes, provocant-li la mort.
El conductor de la motocicleta ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, mentre que el conductor del camió ha resultat il·lès.
Arran del sinistre, s’han mobilitzat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i 6 unitats i el suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l’afectació viària, l’AP-7 ha estat tallada en sentit Tarragona fins a tres quarts d’una de la matinada i s’ha mantingut un carril restringit fins a les 05.00 h.
Amb aquesta víctima, són 71 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 30 de les quals motoristes, d'acord amb les dades provisionals de Trànsit.
Telèfon d'ajuda
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i de les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que reconeix la legislació vigent i proporcionar suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
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