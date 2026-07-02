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Tallada l’AP-7 a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió i un turisme

El vehicle pesant ha bolcat i ha escampat la càrrega sobre la calçada

Accident de trànsit entre un camió, que ha bolcat, i un cotxe a l'AP-7 a la Pobla de Montornès (Tarragonès), que talla la via en sentit sud

Accident de trànsit entre un camió, que ha bolcat, i un cotxe a l'AP-7 a la Pobla de Montornès (Tarragonès), que talla la via en sentit sud / Bombers de la Generalitat

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ACN

Barcelona

L’AP-7 es troba tallada aquest dijous des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès (Tarragonès) en sentit sud per un accident amb un camió i un turisme implicats. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega, begudes, sobre la calçada, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Hi ha retencions des de Creixell i es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 de l’AP-7 del Vendrell. També hi ha les alternatives N-340/A-7 i AP-2/A-27. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís a les 6:11 h i hi treballen quatre dotacions dels Bombers.

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