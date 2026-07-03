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Assassinat a trets un menor de 15 anys a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'homicidi del noi, atacat per un grup d'entre quatre i cinc desconeguts

Dos agents dels Mossos d'Esquadra

Dos agents dels Mossos d'Esquadra / EUROPA PRESS

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Regió7

Barcelona

Un jove de 15 anys ha mort aquesta nit després de rebre diversos trets al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Segons ha avançat ElCaso.cat, els fets han tingut lloc cap a les 22.45 hores d'aquest dijous, en plena via pública. La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors apunta a una possible venjança entre persones vinculades a bandes juvenils llatines. El menor assassinat era d'origen sud-americà.

Quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha arribat al lloc dels fets, ha trobat el jove estès a terra amb ferides de bala, però encara amb vida. Malgrat els intents dels sanitaris, no han pogut evitar-ne la mort.

ElCaso.cat també explica que el menor anava acompanyat de dues persones més quan un grup d'entre quatre i cinc joves els ha atacat. Després del tiroteig, els agressors han fugit.

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Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els autors del tiroteig.

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